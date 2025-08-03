柳營山區1民宅地基滑落近10層樓高 居民嚇到不敢睡

柳營佛山觀音巖旁一民宅傳地基掏空，土石滑落近10層樓高，停車棚與3輛汽車、1部機車掉落遭埋，現場怵目驚心。（記者王涵平攝）

2025/08/03 12:53

〔記者王涵平／台南報導〕柳營佛山觀音巖旁1民宅傳地基掏空，土石滑落近10層樓高，停車棚與3輛汽車、1部機車掉落遭埋，現場怵目驚心，屋主餘悸猶存地表示，幸好沒有去搶救車輛，否則連人都一起被沖刷掩埋在土石堆中，已經嚇到不敢睡覺。

山區連續多日暴雨，柳營區旭山里毛坡1處民宅昨晚傳出地基掏空，邊坡土石大面積滑落，所幸人員平安，屋主邱永政、陳秀怡夫婦今日上午請來怪手將2輛轎車、1輛小貨車與1部機車吊離，回想昨晚看到停車棚與車輛崩塌的景象，仍是驚恐不已。

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陳秀怡表示，昨晚約9時許聽到屋外有嗶嗶啵啵的聲音，外出查看時，發現停車棚下的土石有滑落的情況，原本還想去搶救車輛，未料瞬間整個停車棚就被沖刷到下方近10層樓高的菜園旁，由於住家房屋緊連停車棚，地基掏空狀況不明，而家裡還有姊姊、兒子、女兒、孫子同住，大家嚇得不敢睡，都窩在距離停車棚最遠、較安全的客廳。

住在該處40年，64歲的陳秀怡說，從未發生過土石滑落的現象，不知道房屋還能不能住，希望政府相關單位能幫忙處理邊坡問題，不要讓雨水繼續沖刷，可能造成地基掏空擴大。

柳營佛山觀音巖旁一民宅傳地基掏空，土石滑落近10層樓高，停車棚與3輛汽車、1部機車掉落遭埋，現場怵目驚心。（記者王涵平攝）

柳營佛山觀音巖旁一民宅傳地基掏空，土石滑落近10層樓高，停車棚與3輛汽車、1部機車掉落遭埋，現場怵目驚心。（記者王涵平攝）

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