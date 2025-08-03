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    竹市動物園為狐獴及馬來猴製作專屬遊具

    馬來猴部分參考兒時戳戳樂遊具，製作兩組「洞洞樂食物板」。以衛生紙筒和衛生紙為素材製作，讓馬來猴藉由打破紙面獲取蔬果。（市府提供）

    馬來猴部分參考兒時戳戳樂遊具，製作兩組「洞洞樂食物板」。以衛生紙筒和衛生紙為素材製作，讓馬來猴藉由打破紙面獲取蔬果。（市府提供）

    2025/08/03 12:51

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府推動企業ESG「新竹市立動物園動物環境豐富化設施計畫｣，日前由宇辰系統科技響應，號召30名員工及家屬至市立動物園發揮巧思設計，為動物狐獴及馬來猴製作專屬遊具，促進動物行為豐富化、提升動物福祉。

    宇辰科技於3月起前往動物園了解動物習性與環境，攜手園方發揮創意巧思並兼顧動物安全，為狐獴量身訂做「轉轉覓食遊具」，和為馬來猴打造「洞洞樂食物板」。

    動物園保育員細心解說動物特性、再說明製作步驟、注意事項等。首先同仁們為狐獴製作遊具，使用木工機具將寶特瓶鑽洞並放入食材，讓狐獴透過翻轉玩具享用到食物，從玩樂中激發動物本能、豐富動物行為，也讓同仁觀察到更多元的動物行為表現。

    馬來猴部分，則參考兒時戳戳樂遊具，製作兩組「洞洞樂食物板」。以衛生紙筒和衛生紙為素材製作，讓馬來猴藉由打破紙面獲取蔬果。同仁從觀察中發現，有猴子會從紙筒裡拿取蔬果，有些則直接將紙桶拔起來，手部活動相當靈活。

    員工剛開始懷疑動物真的需要遊具嗎？直到完成製作後看到動物的行為，發覺動物和人類一樣需要各種不同刺激，才能維持身心的調和與健康。

    產發處表示，市府從113年起積極推動企業ESG「新竹市立動物園動物環境豐富化設施計畫｣，宇辰系統科技是第7家熱情參與的企業，感謝企業們這兩年投入約400位人力，共同與動物園守護動物的身心健康。

    新竹市立動物園表示，一般民眾在園區觀看單一動物的時間多半只有數十秒到幾分鐘，很少超過10分鐘。為了讓民眾更深入了解動物的習性與生活樣貌，園方與企業合作設計遊具，讓動物能夠體驗。同仁觀察動物們使用這些遊具的時間普遍超過15分鐘，顯示這類互動設施不僅成功吸引動物興趣，也有效幫助民眾深入了解、關心動物。未來園方將持續與企業、機關及團體攜手合作，持續精進動物福利，打造更具教育與保育價值的動物園。

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