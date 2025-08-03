獨家》強降雨慘況曝！台中大坑14條步道全封 土石崩塌堵山徑

台中大坑14條登山步道受連日雨勢影響全數封閉，步道土石崩塌情形嚴重。（風管所提供）

2025/08/03 13:10

〔記者許國楨／台中報導〕受到西南氣流挾帶強降雨影響，台中市大坑山區近日災情頻傳，山林步道受損情形嚴重，根據風管所通報，自7月31日起，大坑14條登山步道因接連出現土石崩塌、樹木倒塌等狀況，已全面封閉禁止進入，然仍有部分民眾無視封鎖線，冒險闖入，甚至在網路上分享險象環生畫面，引發熱議與擔憂。

從照片可見，步道邊坡明顯坍方，泥流、落枝與斷木堵住山徑，整條道路猶如山洪爆發過後的戰場，地面濕滑泥濘，還有警戒線拉設封鎖，現場更有網友形容產業道路宛如河流，水勢湍急，機車無法上山，引擎進水、車輪打滑、徒步都難以前進，連穿溯溪鞋都寸步難行。

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有山友在社群留言：「山永遠都在，好天氣再去」、「連日大雨，土壤含水量飽和，很容易土石滑動掩埋」、「現在爬山不只危險，是在考驗命運」，呼籲大家耐心等待修復。

風景區管理所指出，步道雖屬不同權責機關（如建設局、水利局等）分管，各單位正積極搶修處理，現場已全面設立警示帶、公告封閉資訊，官網與社群平台也有持續公告更新，然而仍有民眾貿然進入，風險極高，而目前山區環境極不穩定，隨時可能再有坍方或落石，呼籲民眾切勿貪圖一時登山樂趣，以免發生意外。

台中大坑14條登山步道受連日雨勢影響全數封閉，登山步道口已拉起警示帶封鎖。（台中大坑風管所提供）

台中大坑14條登山步道受連日雨勢影響全數封閉，步道土石崩塌情形嚴重。（台中大坑風管所提供）

台中大坑14條登山步道受連日雨勢影響全數封閉。（台中大坑風管所提供）

台中大坑14條登山步道受連日雨勢影響全數封閉，相關單位已展開搶修。（台中大坑風管所提供）

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