冷氣口RC板掉落危公安 北市建管處開罰6萬元

台北市建築管理處獲報大樓有東西掉落，前往察看發現是冷氣口的鋼筋混凝土掉落。（台北市建管處提供）

2025/08/03 13:01

〔記者何玉華／台北報導〕台北市大樓林立，建築物外牆維護不周造成異物掉落，威脅公共安全，台北市建築管理工程處今（3）日表示，2日獲報信義區福德街191號外牆有東西掉落，經派員赴現場檢視後，除告知住戶修復外，也將依法開罰所有權人6萬元。

建管處表示，接獲民眾反映福德街191號外牆有東西掉落，恐有安全疑慮；經查該棟建築為1985年核發使用執照的老舊大樓，經建築師公會專業建築師到現場進行建築安全檢視，初步檢視結果，剝落位置是5樓冷氣口的RC（鋼筋混凝土）板，已告知5樓住戶儘快修缮，以確保公共安全。另依《建築法》開罰6萬元。

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建管處表示，依《建築法》第77條規定，建築物所有權人應負責維護建築物的安全，未善盡管理維護導致外牆磁磚剝落危及公共安全，依同法第91條裁罰6萬元，若造成民眾生命財產的損害，亦負有相關民刑事責任。

建管處處長虞積學表示，為鼓勵民眾維護老舊建物外牆安全及修繕，民眾可申請補助修繕建築物外牆費用，補助對象為屋齡10年以上的建築物，以棟為單位，補助最高限額為20萬元，採實支實付。

此外，都市更新處另提供老屋拉皮更新補助，每案核准補助額度上限以不超過核准補助項目總工程經費的50%，且不超過1200萬元為限。

台北市建築管理處獲報大樓有東西掉落，前往察看發現是冷氣口的鋼筋混凝土掉落。（台北市建管處提供）

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