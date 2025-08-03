新北驚現「蚱蜢潮」 農業局：季節性現象勿恐慌

台北路邊1根樹枝上，竟然塞滿1排蚱蜢，約17隻集體排排站。（圖擷取自「路上觀察學院」臉書社團）

2025/08/03 12:28

〔記者羅國嘉／新北報導〕近日驚現大量蚱蜢出沒，有網友指路邊1根樹枝上，竟然塞滿1排蚱蜢，約17隻集體排排站，甚至捷運、公車、火車站及街道皆可見其蹤影，波及板橋、中和、永和、新莊等多個行政區，連台北市也有蝗蟲。對此，新北市農業局表示，這波昆蟲多為「異歧蔗蝗」，屬季節性現象，非農業害蟲，將隨氣候轉涼或降雨逐漸減少，呼籲民眾無需恐慌，如有困擾可用居家環境用藥處理。

1名網友在「路上觀察學院」臉書社團發文指出，「最近的蚱蜢多的有點可怕欸，中南部淹水，然後最近台北路上看到很多蚱蜢，感覺超可怕的」。同時曬出1張照片，畫面中可見，路邊1根樹枝上，竟然塞滿1排蚱蜢，約17隻集體排排站。

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貼文一出也有不少網友留言指「我在新莊跟輔大這邊也很難得的開始出現了，前幾年都沒看過」、「中永和真的從前很少看到，近期隨處可見」、「連搭公車，公車內都有」、「板橋車站停車場也有蝗蟲蹤跡」、「我家在高樓也可以飛進來」。

農業局表示，目前針對異歧蔗蝗，中央沒有列為農業害蟲。經洽農會尚無農友通報農作物受損，尚無需通報動植物防疫檢疫署植物疫災。另經洽桃園改良場研究員表示因8月高溫環境，蝗蟲類生長快速，較容易會出現。屬於季節性生態現象，待氣候轉涼或下雨，會逐漸減少，請民眾無需驚慌。如民眾仍覺擔憂，可使用居家環境用藥防治。

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