日雨量破700毫米！高雄2死4失蹤 土石流警戒擴大累計撤離3104人

高雄市長陳其邁與中央災害應變中心視訊連線。（圖由高市水利局提供）

2025/08/03 12:15

〔記者蔡清華／高雄報導〕0728豪雨導致高雄山區與平地連日強降雨，過去24小時最大累積雨量為茂林區多納701毫米，高雄市長陳其邁今（3）日上午與中央災害應變中心視訊連線，向行政院長報告高雄市最新災情、應變進度及後續協助需求。經統計，高雄目前通報死亡2人、失蹤4人，土石流警戒擴大至120條，全市累計撤離人數達3104人。

中央氣象署預估今（3日）降雨仍將持續，需嚴防短延時強降雨引發災害。截至目前，高市已發布土石流紅色警戒102條、黃色警戒8條，大規模崩塌紅色警戒9處、黃色警戒1處，主要集中於桃源、那瑪夏、六龜、甲仙、旗山、美濃、茂林、杉林及內門等行政區。全市累計撤離人數達3104人，包含保全戶2456人與非保全戶648人，各區收容處所秩序穩定。

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至今高雄已通報死亡2人、失蹤4人，持續全力搶通台20線寶來段、台29線便道等關鍵路段，國軍也支援10車60人力投入撤離與清障任務。市府強調，災區通訊系統穩定，僅那瑪夏瑪雅部落出現局部停電，台電已加緊搶修，桃源、那瑪夏及茂林區亦已預置14天緊急物資。

高雄市政府也請交通部公路局支援重型機具與搶通資源；那瑪夏區民生大橋改建工程建議中央提前施作，並請中央協助挹注整治經費；後續受損住戶之救助與重建；以及建議中央將此次豪雨災情納入《丹娜絲颱風災後復原特別條例》適用範圍。

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