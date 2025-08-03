為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    雨一直下！屏東琉球航線半停航近1週 今破浪出港仍如「海盜船」

    東琉線出海口再出現「海盜船」。（民眾提供）

    東琉線出海口再出現「海盜船」。（民眾提供）

    2025/08/03 12:09

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕這波西南氣流帶來的極端超大豪雨，已讓南台灣是陰雨不曾停過，屏東往返琉球的航線，已接近1週不是停航就是下午宣布停航，今天目前尚未宣布，但東港溪外海仍是出現大浪，導致船班如同「海盜船」般上下起伏，無奈的旅客是只能自嘲「加玩不加價」。

    屏東琉球線自上週二7月29日上午開始停航至7月31日，8月1日雖然恢復，但因為浪大，再度宣布下午停航，昨天是週六旺季，但海象依舊沒有好轉，因此又於上午宣布下午停航，但因紓運大量旅客前往，今天又是週日，收假的旅客潮將湧現，因此下午船班的開與不開，可說是動見觀瞻。

    今天上午的船班則是正常，不過，東港溪出海口處，因外海長浪與東港溪上游大水在河口處碰撞，激起高達數公尺的巨浪，也讓船班要出東港溪時，是相當的顛簸，船身為破浪，只能隨著浪不斷上下擺動的遠離激浪區，只見船頭是時而藏在浪谷被大水掩蓋，時而躍於浪峰上，非常驚險。

    各家船公司說，今天的浪況已較昨天為平穩，但仍是會出現所謂的「海盜船」，只是因浪況條件難預料，將視安全條件決定是否航行，並儘量將要返鄉的遊客送回本島。

    東琉線出海口再出現「海盜船」。（民眾提供）

    東琉線出海口再出現「海盜船」。（民眾提供）

    東琉線出海口再出現「海盜船」。（民眾提供）

    東琉線出海口再出現「海盜船」。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播