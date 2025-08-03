雨一直下！屏東琉球航線半停航近1週 今破浪出港仍如「海盜船」

東琉線出海口再出現「海盜船」。（民眾提供）

2025/08/03 12:09

〔記者陳彥廷／屏東報導〕這波西南氣流帶來的極端超大豪雨，已讓南台灣是陰雨不曾停過，屏東往返琉球的航線，已接近1週不是停航就是下午宣布停航，今天目前尚未宣布，但東港溪外海仍是出現大浪，導致船班如同「海盜船」般上下起伏，無奈的旅客是只能自嘲「加玩不加價」。

屏東琉球線自上週二7月29日上午開始停航至7月31日，8月1日雖然恢復，但因為浪大，再度宣布下午停航，昨天是週六旺季，但海象依舊沒有好轉，因此又於上午宣布下午停航，但因紓運大量旅客前往，今天又是週日，收假的旅客潮將湧現，因此下午船班的開與不開，可說是動見觀瞻。

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今天上午的船班則是正常，不過，東港溪出海口處，因外海長浪與東港溪上游大水在河口處碰撞，激起高達數公尺的巨浪，也讓船班要出東港溪時，是相當的顛簸，船身為破浪，只能隨著浪不斷上下擺動的遠離激浪區，只見船頭是時而藏在浪谷被大水掩蓋，時而躍於浪峰上，非常驚險。

各家船公司說，今天的浪況已較昨天為平穩，但仍是會出現所謂的「海盜船」，只是因浪況條件難預料，將視安全條件決定是否航行，並儘量將要返鄉的遊客送回本島。

東琉線出海口再出現「海盜船」。（民眾提供）

東琉線出海口再出現「海盜船」。（民眾提供）

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