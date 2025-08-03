南台灣暴雨重創3死4失蹤49傷 卓榮泰：盼別再增加盡速搶救

針對0728豪雨成災，行政院長卓榮泰3日前往_0728豪雨中央災害應變中心」視導，聽取相關單位簡報並做裁示。（記者方賓照攝）

2025/08/03 11:38

〔記者陸運鋒／新北報導〕受0728西南氣流影響南台灣多處重創，且連日持續豪大雨，行政院長卓榮泰今早坐鎮中央災害應變中心，會前對於媒體詢問普發現金、關稅等問題均未回應。卓榮泰提到，暴雨已造成3人死亡、4人失蹤及49人受傷，盼數字別再增加，請各單位盡速確定狀況、搶救生命，同時與台南市、高雄市、嘉義縣及屏東縣首長視訊連線。

卓榮泰表示，這次雨量雨勢跟過去比起來，已經接近之前莫拉克颱風狀況，尤其山區特別嚴重，所以請原民會能夠跟地方多配合了解，掌握各地原民鄉親所有現況，而雲嘉南前進指揮所配合地方政府，對原民所有部落鄉親做必要協助。

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卓榮泰指出，今天中南部山區還會有驚人雨量，特別高雄山區雨量超過2424毫米，目前這1、2天情況還未定，需要再加速撤離或就地安置，這部分要衡量交通跟安全天候考量來做最正確的判斷，若需撤離部分，請國防部能夠積極合作、協助，天氣雖然會繼續的穩定，但接下來清理和重建家園，更是漫長的路。

卓榮泰說，中央災害應變中心從7月28號開設，而昨晚9時也提升至一級開設，所以情況更加險峻，中央及地方務必積極聯絡，能夠第一線進行有效的搶通，雲嘉南災後復原前進指揮所已發揮效果，這幾天已經到中南部地區跟地方政府連結在一起，配合前進指揮所在該地作為。

卓榮泰特別提到，預計在未來4年推動大型防洪計畫，針對極端氣候下的災防應變立法，請內政部與經濟部儘速完成相關法制工作，短期將持續推進緊急搶修與災損補償，同時規劃長遠防災藍圖，強化全台各地災害抵抗力。

行政院長卓榮泰今早赴中央災害應變中心，對於媒體詢問普發現金及關稅問題未回應。（記者陸運鋒攝）

行政院長卓榮泰3日前往「0728豪雨中央災害應變中心」視導，聽取相關單位簡報並做裁示。（記者方賓照攝）

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