今天到明晨雨勢最明顯！白鹿颱風生成 大低壓帶往北移

白鹿颱風在今天上午生成。（圖由氣象署提供）

2025/08/03 11:37

〔記者吳亮儀／台北報導〕今年第10號颱風「白鹿」在今天（2日）上午8時生成，中央氣象署說明，白鹿颱風不會「直接」影響台灣，但從日本南方到中國華南、台灣都處在大低壓帶的環境中，影響台灣中南部的西南氣流導致的強降雨在今天到明天清晨雨勢最明顯，要到本週二（5日）起雨勢才會漸緩。

氣象署今天上午10時30分舉行0728西南氣流事件記者會，預報員朱美霖表示，白鹿颱風帶動低壓帶往北移，加上之前第8號颱風竹節草減弱的低氣壓，讓低壓帶勢力整體增強，加上暖濕空氣，今天到明天的雨勢仍會大，要到後天才會開始趨緩。

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0728西南氣流事件從上月28日起持續至今，已整整長達7天。朱美霖表示，這波西南氣流持續時間偏長，從7月28日起到今天都是受到西南氣流和西南風影響，第1波降雨高峰是7月28日到8月1日，第2波增強是從昨天起到今天，強度有達到西南氣流等級，且時間上偏長。

這起西南氣流持續時間很長的成因為何？朱美霖表示，台灣從7月下旬都在大低壓帶環境，菲律賓附近都有颱風形成，颱風所屬低壓帶都在台灣上空，台灣南側都受到西南風和暖濕空氣影響所致。

朱美霖也指出，尤其是之前的第8號颱風竹節草目前仍是低壓系統，環境配置下都在南側的低壓帶環境中，都是大低壓帶裡面的低壓系統，所以低壓帶環境偏長，導致過去1週的天氣型態。

朱美霖表示，後天（5日）起西南風逐漸減弱，但中南部仍有局部雷陣雨，並有局部大雨，北部、東半部仍有午後雷陣雨；6日起太平洋高壓逐漸影響，各地有局部午後雷陣雨，大致多雲到晴，7日至9日降雨逐漸減少。

未來降雨趨勢。（圖由氣象署提供）

降雨總累計前幾名冊站。（圖由氣象署提供）

今天天氣注意事項。（圖由氣象署提供）

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