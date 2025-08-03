新竹縣裸露垃圾全國最多 縣府再提新豐二期覆土計畫

新竹縣促進民間參與高效能垃圾熱處理設施投資BOO案（焚化爐）去年12月進入試運轉階段，預計今年底前正式運轉。（新竹縣政府提供）

2025/08/03 12:12

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣境內的裸露暫置垃圾全國最多，目前高達17.4萬公噸；縣府環保局表示，為減少災害風險，配合環境部達成裸露垃圾妥善處理目標，除辦理暫置垃圾的清運、燃料化或再利用，已向中央爭取新豐鄉掩埋場二期工程補助，期望能增加覆土面積、減少裸露暫置垃圾。

根據「全國裸露堆置垃圾妥善處理監控平台」（ https://landfill.moenv.gov.tw/Storage_map_TV.aspx ），新竹縣全縣裸露垃圾有17.4萬公噸，火災通報累計達21次；其中，新豐鄉掩埋場尚有16.8萬公噸的裸露垃圾，一期改善工程整體妥善處理進度17％。

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環保局表示，從2024年6月到今年6月止，新竹縣已陸續完成新埔鎮、竹東鎮等掩埋場的妥善處置，並向中央爭取補助，於新豐鄉、橫山鄉、峨眉鄉等掩埋場進行整頓及覆蓋計畫；其中，新豐鄉掩埋場一期工程今年4月開工，於場區北側整頓裸露暫置垃圾及覆土，也增設消防水砲與儲水桶。

另環保局表示，新竹縣促進民間參與高效能垃圾熱處理設施投資BOO案（焚化爐）去年12月進入試運轉階段，已完成單機及系統測試，預計今年底前正式運轉，結合新竹縣熱處理設施及他縣市代處理量能，加速去除暫置垃圾。

根據「全國裸露堆置垃圾妥善處理監控平台」，新竹縣裸露垃圾的火災通報累計達21次。（記者廖雪茹攝）

新竹縣全縣裸露垃圾有17.4萬公噸，其中新豐鄉掩埋場尚有16.8萬公噸的裸露垃圾。（記者廖雪茹攝）

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