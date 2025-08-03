北市古亭河濱花海打造新風貌 增設2處兒童遊戲場

台北市古亭河濱花海是民眾休憩的熱門景點之一。（資料照）

2025/08/03 11:59

〔記者何玉華／台北報導〕台北市古亭河濱花海明年將嶄新亮相，同時新增2處兒童遊戲場，台北市水利工程處表示，古亭河濱花海將採網繩編織的概念設計，營造移步異景的花海景致，在明（115）年春節亮相，而鄰近永福橋及客家文化主題公園自行車道景觀台2處，下半年將發包施作兒童遊戲場，明年完工。

水利處優化河濱水岸，將古亭河濱花海重新以網繩編織的概念設計，營造繚繞交錯的視覺效果，希望創造移步異景的花海景致，預計明（115）年春節登場；花海面積佔地近9000平方公尺，將種植約20萬株草花，花海間再設置蒲公英裝置藝術、花網裝置藝術，還有多處白色帳篷休憩區，讓遊客可漫步在蜿蜒曲折的花海步道，也能在田園般的夢幻景象中小憩。

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水利處表示，鄰近永福橋及客家文化主題公園自行車道景觀台2處，同時啟動兒童遊戲場規劃設計，今（114）年下半年發包，明年完工。永福橋旁兒童遊戲場以昔日台北的取水場域為靈感，打造以「水的三態」為意象的3大主題設施，有挑戰十足的冰晶攀爬架、繽紛活潑的漣漪地景彈跳床、夢幻趣味的雲朵地景遊戲區。

鄰近客家文化主題公園自行車道景觀台旁的既有溜冰場，將整合周邊空間重新規劃，以客家五花為設計靈感，打造具文化特色的遊戲及休憩區，包含色彩繽紛的「彩花遊戲場」、以攀爬設施為主的「蟲蟲挑戰場」、結合鋼板與混凝土交錯設計的「文學長帶」，以及展現客家飲食文化的「客家五香園」，營造親水、親綠又富文化底蘊的河濱新場域。

古亭河濱花海將採網繩編織的概念設計，營造移步異景的花海景致。（模擬圖，台北市水利工程處提供）

水利處表示，花海間將設置蒲公英裝置藝術、花網裝置藝術。（模擬圖，台北市水利工程處提供）

水利處表示，鄰近客家文化主題公園旁將增設兒童遊戲場。（模擬圖，台北市水利工程處提供）

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