丹娜絲破紀錄強風+直逼莫拉克雨量 彭啓明：南部遇長時間複合式災害

中南部地區最近遭逢風災與水災的長時間複合式災害。（資料照）

2025/08/03 11:53

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中南部地區最近遭逢風災與水災的長時間複合式災害，環境部長彭啓明在臉書指出，在接續不斷的不同天氣系統影響下，各種復原重建的工程很不容易，有顯著受到天氣干擾，預估今明2天降雨後，將逐步轉晴轉熱，環境部將與地方政府合作加速復原。

彭啓明在臉書表示，南部過去1個月遭逢風災與水災的長時間複合式災害，首先是丹娜絲颱風破紀錄的登錄嘉義，嘉南遭遇有史以來的最強最久的強風，過去1週西南氣流又為中南部帶來強降雨，過去1週南部累積直逼莫拉克的雨量，氣象署罕見的提供連續8日的累積雨量，可以看出這個的嚴重性。

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南部民眾過去1個月一直在「應變->復原->重建->應變->復原->重建->應變」循環。

彭啓明指出，環境部著重在環境的復原、垃圾清運、環境清理與消毒、災後登革熱預防，協調各縣市環保單位一起協助，包括廢棄光電板的督導及破碎石綿屋瓦的清除，但在接續不斷的不同天氣系統影響下，各種復原重建的工程很不容易，有顯著受到天氣干擾。

彭啓明強調，今明2天是這波降雨最大的末期，接下來逐步轉晴轉熱，也是我們挑戰的開始，我們會努力，和地方政府合作，加速來完成，「努力應對不見得應付得了，但做得不夠受損會更嚴重。」

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