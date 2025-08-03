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    澎湖湖西鄉父親節表揚大會 溫馨感恩齊聚一堂

    湖西鄉公所模範父親表揚，各界嘉賓雲集。（湖西鄉公所提供）

    湖西鄉公所模範父親表揚，各界嘉賓雲集。（湖西鄉公所提供）

    2025/08/03 11:26

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕充滿感恩與溫情的父親節即將到來！湖西鄉公所今（3）日舉辦了一場別具意義的「模範父親、模範夫妻暨銀髮楷模表揚大會」，以實際行動向默默奉獻的父親們致上最高敬意，場面溫馨感人。

    活動開始前，受獎人與家人一同在特別設置的攝影區，由專業攝影師捕捉幸福時刻，留下珍貴回憶。開場由鯊魚叔叔帶領的澎湖漢樂中西樂團演奏，獻上對父親深深的感謝之情，現場氣氛隨之洋溢著濃濃的親情，精彩的演出為現場注入歡樂與感動。

    現場貴賓雲集，共同分享這份父親節的溫暖與喜悅。鄉長陳振中在致詞中表示：「感謝所有父親們長年來無私的付出，也期許透過這樣的活動，傳遞對父親們最深的敬意與祝福」。

    此次受表揚的模範父親有6位分別是：湖西村陳兩添、成功村李正沛、沙港村黃丙午、隘門村李文祝、林投村莊其棟、尖山村王振發。模範夫妻5組分別是：湖西村辛復算、辛侯秋嫘；隘門村劉耳堅、劉洪秀勤；林投村吳清水、吳許瓊音；龍門村蘇武雄、蘇劉雪；菓葉村張傳玉、張許金蓮

    ；銀髮楷模：湖西村盧長榮。

    透過這場活動，湖西鄉公所不僅向模範父親、夫妻與銀髮楷模致敬，也向全鄉所有父親傳遞誠摯的祝福與感謝，表達對家庭價值的肯定與重視。未來公所也將持續推動更多關懷家庭的溫馨活動，讓愛與感恩在鄉內持續發光發熱。

    模範父親表揚，全家出動支持加油。（湖西鄉公所提供）

    模範父親表揚，全家出動支持加油。（湖西鄉公所提供）

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