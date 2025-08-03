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    台東太麻里溪水暴漲 人被救出 狗還沒上車

    台東縣太麻里鄉金崙溪南側土堤遭洪水沖破，一老翁驅車行經時受困，所幸獲警消救出。（台東縣消防局提供）

    台東縣太麻里鄉金崙溪南側土堤遭洪水沖破，一老翁驅車行經時受困，所幸獲警消救出。（台東縣消防局提供）

    2025/08/03 13:18

    〔記者劉人瑋／台東報導〕台東太麻里鄉金崙溪因連日豪雨暴漲，今（3）日清晨溪南側一處土堤遭洪水沖破，一老翁驅車行經卻遭大水所困車內、十分危急，最後是警消出動將人救出；此外，南橫發生大坍方，因太危險加上雨勢過大，目前仍暫時無法搶通。

    今清晨，金崙溪水勢直衝阡仔崙橋旁的休閒農莊民宿。所幸業者一家七口已提前撤離，未造成人員傷亡；堤防道路有民眾受困車內，水深及引擎蓋十分危險，警消冒險將民眾救出。只是附近一隻白狗獨自淋雨、無處可躲，風雨中的「小白」所幸還有高處可棲，無立即危險。

    這場雨雖多下在台東南方，但原就吸飽水氣的地區再遇連日雨勢如催枯拉杇，今早太麻里阡仔崙橋下的強大水勢沖破土堤，太麻里方面當地村代表表示，這樣的情況已20多年未見，所幸此次上游有加強堤防防護工程，成功減緩災情擴大。至於金崙地區的農損與財損情形，仍待後續進一步調查與評估。

    另方面，南橫公路發生邊坡坍方，但工程單位卻難以進入處理。公路局南區養護南分局表示，台東縣海端鄉台20線155K+100（栗園路段）發生邊坡坍方，但目前因雨勢大，廠商無法進場清除。附近著名的登山團隊「熊出沒」剛好目擊，從其提供影片可見，數噸土石傾洩而下、揚起煙塵，後續又零星落石，難以估計災害是否再次發生，無怪乎工程單位難以著手施工，但南橫公路也因此中斷。

    台東縣南橫栗園落石。（「熊出沒」提供）

    台東縣南橫栗園落石。（「熊出沒」提供）

    南橫栗園落石。（「熊出沒」提供）

    南橫栗園落石。（「熊出沒」提供）

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