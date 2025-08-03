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    彰化好無聊？八卦山下咖啡館「撐」過10年 理由全說了

    在最無聊的彰化市經營咖啡館的黃書珊（左）、黃書萍姊妹檔，很開心咖啡館走過10年。（記者劉曉欣攝）

    在最無聊的彰化市經營咖啡館的黃書珊（左）、黃書萍姊妹檔，很開心咖啡館走過10年。（記者劉曉欣攝）

    2025/08/03 13:34

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕在被封為「全國最無聊」的彰化縣開設咖啡館會發生什麼事？經營者黃書珊、黃書萍姊妹檔表示，她們不只撐過難關還「活下來」，並找出彰化潛在嗜咖啡者，還讓彰化咖啡館越來越多，也算是小小的成就！

    黃書萍指出，兩人在2015年回到彰化市開「白色方塊咖啡&工作室」，雖然彰化市是全縣人口最多的地方，咖啡館就開在縣府、縣立美術館、縣立圖書館附近，但大多數人還是不看好，認為彰化沒有喝咖啡的族群，獨立業者如何對抗連鎖品牌與超商咖啡，應該是「撐」不了多久。

    黃書萍表示，曾營業一整天只做了500元的生意，做到讓人懷疑人生，尤其疫情期間就一度思考要不要繼續開店下去。但她們也發現，有熟客天天報到，還有每星期定期來喝咖啡，除了愛泡咖啡館，更是用心用力用新台幣來支持彰化家鄉的咖啡館。

    姊妹倆指出，當初除了賣咖啡賣甜點，還自辦刊物，也自辦走跳藝術祭，讓咖啡館不只是咖啡館，也讓她們認識許多有共同理念的人、有趣的人，一起為家鄉做好玩的事。走過10年的咖啡館人生，她們用時間證明了「沒有餓死」，如今還想好好的走下去，讓家鄉多一家有趣咖啡館，也為家鄉多做一點事。

    彰化市白色方塊咖啡館挺過10年，也讓彰化咖啡館越來越多。（記者劉曉欣攝）

    彰化市白色方塊咖啡館挺過10年，也讓彰化咖啡館越來越多。（記者劉曉欣攝）

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