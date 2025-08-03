愛鄉里！台中東勢東新里長余運來 14年來請畢業學子吃牛排

台中市東勢區東新里長余運來，每年請東新國小及國中畢業師生吃牛排，盼學生與故鄉多一點連結。（記者歐素美攝）

2025/08/03 11:23

〔記者歐素美／台中報導〕台中市東勢區東新里里長余運來，擔任里長15年，上任後每年請客招待東新國小及東新國中近百名畢業師生吃牛排，只為鼓勵學子留在家鄉就讀、培養對家鄉的情感，14年來花費逾50萬元，他表示，自己書讀的不多，但希望透過這份心意，讓孩子們在努力求學的同時，也能與故鄉建立更深厚的連結。

74歲的余運來說，小時候因家境等種種限制，只就讀國小畢業，但他深感教育的重要，因此栽培2個兒子考上台中一中，其中一人交大畢業，一人則是留美碩士，15年前，他當選東新里里長，最大的願望就是讓里民的下一代都能接受完整教育、不因環境受限而放棄機會。

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余運來說，許多家長為了追求資源或升學優勢，選擇讓孩子跨區就讀，致孩子與家鄉的連結漸淡，東新國小學生雖來自東勢區5個里，東新國中學生則是來自10個里，但不論國小或國中，每年學生數不過50人左右。

余運生希望孩子能留在學區就近讀書，因此，擔任里長後，他每年都選在畢業季時主動邀請東新國小及東新國中畢業生與任課老師一起聚餐，希望藉由這份小小的款待，讓孩子們對東新這片土地有更多歸屬感。

「這不過是一件小事」！余運來靦腆地說。但他真誠期盼，當這些學子未來有所成就，能記得來自東新的溫暖，也願意回饋鄉里，共同打造更美好的家園。

台中市東勢區東新里長余運來，每年請東新國小及國中畢業師生吃牛排。（余運來提供）

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