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    高科大攜手科工館策畫職探體驗展 7大場景探索技職

    「職探任意門」的營建相關展區，利用AR-SandBOX擴增實境沙河，用來教育地理、地質、水文等概念。（高科大提供）

    「職探任意門」的營建相關展區，利用AR-SandBOX擴增實境沙河，用來教育地理、地質、水文等概念。（高科大提供）

    2025/08/03 11:33

    〔記者許麗娟／高雄報導〕為讓國中小學童從生活中，認識各式職業與技職教育，高雄科技大學與科工館共同策畫「技職永續破風者-職探任意門」職業試探體驗常設展，昨（2）日全新登場，以生動、有趣的場景和互動體驗，幫助學童認識生活中的每一門專業。

    職探任意門展區共設計7扇任意門通往7個生活場景，展示內容涵蓋技專校院15大學群、50個科別、64種職業，參觀者將穿越家裡、商場、教室、港口、演唱會、建築工地、2040未來等13個生活情境展區，帶領國中小學童從熟悉的場景出發，體驗日常生活的一天延伸出來的職業與對應的技職教育。

    高科大指出，每一個場景都與城市脈動緊密呼應，例如高雄的任意門場景就包含了演唱會、校園、家庭、海港、海鮮餐廳等，每一種場景幕前幕後由各式各樣的物品、產品、原物料、專業技能組成，從生活中認識每一門專業，例如大家熱愛職演唱會，則透過聲光電工程的華麗舞臺，了解幕後的燈控、投影與擴音系統、舞台設計的技職團隊。

    職探常設展區展至今年12月31日，並將陸續辦理見學遊程、技職嘉年華、限定體驗營隊、職人講座和手作課程等，透過把複雜的先進技術，具象和簡化成大家都能操作的展出作品與DIY課程活動。

    教育部主秘林伯樵體驗航海產業展區的駕船模擬台。（高科大提供）

    教育部主秘林伯樵體驗航海產業展區的駕船模擬台。（高科大提供）

    今天在科工館北館1樓廣場，有來自全台27技專校院的技職專業攤位展出。（高科大提供）

    今天在科工館北館1樓廣場，有來自全台27技專校院的技職專業攤位展出。（高科大提供）

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