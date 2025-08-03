逢甲商圈人潮多 「小綠人」還會溫馨提醒

交通局在逢甲商圈增置小綠人，還有溫馨提醒。（圖由市府提供）

2025/08/03 12:04

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市逢甲商圈為知名景點，去年創下近800萬人流，中市府為營造更友善安全的步行環境，交通局針對逢甲商圈人潮密集路口，完成「行人專用號誌時相」佈建工程，實施時間為晚上6時至12時，並同步優化人車動線，穿越馬路時「小綠人」還會貼心提醒「注意轉彎車」、「秒數不夠，下次再過」，期能讓逢甲商圈遭詬病的逛街與車爭道的惡名逐步改善。

交通局長葉昭甫表示，依據交通部資料，導入行人專用號誌可降低約3成行人事故風險，逢甲商圈每日吸引大量人潮，夜間更是車水馬龍，為減少行人與車輛交織衝突，已於文華路與福星路、福星路與逢甲路等重點路口導入「行人專用號誌時相」，啟動時間為每日晚上6時到12時，亦同步檢討路口號誌秒數、設置清楚的行人引導標誌，並加強夜間照明與標線可視性，提供更完善的步行條件。

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交通局強調，日前交通局與建設局攜手完成逢甲路至福星北路繪設標線型人行道，現在進一步透過交通號誌設計，提高車輛建立「行人優先」的理念，不只對在地市民重要，更能提升台中國際觀光形象，增設「行人專用號誌時相」獲得當地商家與用路人好評。

交通局建置一般稱為「小綠人」的行人倒數計時顯示器，特別在號誌上方空間以溫馨叮嚀「秒數不夠，下次再過」、「停等紅燈離三步」、「注意轉彎車」、「遵守號誌不闖紅燈」等貼心提醒，民眾過馬路時不要低頭滑看手機，能注意小綠人顯示的通行秒數，專心在綠燈專用時段過馬路，提升商圈的友善行人形象。

台中市政府推動交通號誌智慧化治理與運用，目前號誌路口已超過6500處，其中在交叉路口設置的行人穿越號誌系統加上甫於逢甲商圈新增設的「行人專用時相」，統計全市建置142處。

逢甲商圈人流高，市府設置行人專用時相讓遊客逛街更安心。（圖由市府提供）

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