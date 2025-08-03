新北農村再生社區DIY體驗 明中午開放報名

新北市農村再生社區推出農業遊程，北新有機休閒農場有採菜體驗活動。（圖由農業局提供）

2025/08/03 10:58

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府農業局與農業部農村發展及水土保持署台北分署合作，將於8月30至31日在淡水忠寮農村再生社區辦理「農遊童玩闖關去 農村藝術好蒔光」活動，期間舉辦8場DIY手作體驗，有水苔球、草編、花草拓印、雞母狗、北管等，8月4日（明天）中午12點起至8月6日中午12點，可至「走吧！農村不遠！新北農遊與農事體驗報名網站」預購，活動當天也開放其餘場次現場報名。

農業局表示，本次邀請新北市9個農村再生社區參與擺攤及手作體驗，包括平溪紫東社區傳承草編技藝與製作水苔球DIY、三芝樂天社區運用農村花草進行花草拓印、淡水忠寮社區帶領揉捏傳統米食「雞母狗」與傳承百年民間戲曲的北管體驗。

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首波活動將於8月4日中午12點至8月6日中午12點，開放預購30日雞母狗及31日水苔球DIY體驗，每人報名費用100元，每天40名，共限額80名，加碼贈送200元園遊劵。

另外，淡水「北新有機休閒農場」與藝術食農基地「山之山 食驗室」，也分別推出「採菜趣一夏」及「農場樂陶陶 一起來捏陶」體驗活動，凡報名者送價值100元園遊券，可於市集折抵消費。

「採菜趣一夏」優惠價每人250元，每場限額40名，有專人導覽認識有機蔬菜，還能親手下田採菜，體驗「農夫日常」；「農場樂陶陶 一起來捏陶」優惠價390元，每場限額20名，帶領民眾動手捏製可愛動物造型陶盤。

8月30及31日中午12點至下午3點30分，每30分鐘皆有免費接駁車從魚菜共生站發車，繞行忠寮詩路、李氏古厝、紫藤花園至北新有機休閒農場。

「山之山 食驗室」推出捏陶體驗活動，製作可愛動物造型陶盤。（圖由農業局提供）

新北市農業局結合農村再生社區舉辦遊程，圖為民眾製作水苔球手作體驗活動。（圖由農業局提供）

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