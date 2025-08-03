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    宜蘭太平山鳩之澤溫泉委外 推「太平山玩到太平洋」新體驗

    太平山鳩之澤溫泉SPA區。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    太平山鳩之澤溫泉SPA區。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    2025/08/03 10:54

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣太平山國家森林遊樂區鳩之澤溫泉8月起委外經營，啟動修建作業，施工期間，園區的溫泉SPA區、煮蛋槽照常營運。鳩之澤、頭城烏石港將增設交通接駁車，連結太平山與宜蘭沿海景點，以「太平山玩到太平洋」橋段向遊客招手。

    鳩之澤修建營運移轉案（ROT），宜蘭在地企業連大建設取得經營權，成為太平山遊樂區第1個委外經營的遊憩據點，ROT範圍包括鳩之澤主建築、溫泉SPA區、溫泉湯屋、溫泉裸湯區、煮蛋槽，新成立的連大鳩之澤公司投資3500多萬元修建，新增免費溫泉泡腳區、電動車充電樁，工期6個月，溫泉SPA區、煮蛋槽目前仍對外開放。

    林業及自然保育署宜蘭分署森林育樂科長林志雄今天（3日）表示，連大建設在頭城烏石港投資經營凱渡廣場酒店及OA Hotel，現在又取得鳩之澤經營權，將在兩地之間增設交通接駁車，以「太平山玩到太平洋」構想，推出蘭陽山海生態之旅套裝行程，將烏石港、龜山島、大同鄉泰雅部落納入遊程，讓遊客一日暢遊山林與海洋，感受宜蘭自然美景及文化風情。

    鳩之澤委外經營後，業者將向在地農會與小農採購特色農產，建立地方農產品直送供應鏈，豐富遊客的飲食體驗。林保署宜蘭分署期許鳩之澤的交通、設施、整體空間再升級，打造更具魅力的多元溫泉旅遊場域。

    連大公司取得8年經營權，合約期滿若評鑑優良可續約7年，接手後要增聘鳩之澤所在地的大同鄉泰雅族部落居民，每年提撥100萬元回饋金給大同鄉公所。

    「太平山玩到太平洋」套裝行程，將龜山島納入遊程。（圖由東北角風管處提供）

    「太平山玩到太平洋」套裝行程，將龜山島納入遊程。（圖由東北角風管處提供）

    太平山鳩之澤委外經營後啟動修建作業，施工期間，園區的煮蛋槽照常營運。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    太平山鳩之澤委外經營後啟動修建作業，施工期間，園區的煮蛋槽照常營運。（圖由林保署宜蘭分署提供）

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