野柳鐵塔上層鏽蝕嚴重 萬里公所評估拆除

位於新北市萬里區野柳地質公園內的「野柳鐵塔」，1995年興建，因上層鏽蝕嚴重恐倒塌，公所評估拆除上層或整座拆除重建。（圖為萬里區公所提供）

2025/08/03 11:19

〔記者俞肇福／新北報導〕位於新北市萬里區野柳地質公園內的「野柳鐵塔」矗立在野柳岬高處，高達43公尺紅白相間的「野柳鐵塔」相當醒目。區公所巡檢發現「野柳鐵塔」上層，鏽蝕情況加劇，恐有傾倒疑慮，已封閉步道，避免遊客靠近發生危險。萬里區長黃雱勉今天（3日）說，如果接收訊號等相關設備無須放那麼高，或許只須拆除上層鐵塔，否則就要將「野柳鐵塔」拆除重建。

野柳地質公園第三區，因為探訪的遊客較少，被稱為限定版的野柳秘境。第3區的高處有兩座建物，分別是1967年興建的「野柳燈桿」，用來加強基隆港的導航功能。「野柳鐵塔」建於1995年，上方掛設無線電視台、警察廣播電台和警、消無線電接收設備，傳播無線訊號。

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黃雱勉指出，在為鐵塔上漆保固時，發現上層結構鏽蝕，日前安排土木技師會勘，發現狀況不是很好，如果再遇颱風或強勁東北季風，都可能傾倒，因此當天就封閉通往鐵塔和燈桿的步道，禁止遊客接近，以免發生危險。

她表示，因為光靠補強難以確保安全，所以會再邀集工程專家及4家無線電視台、警廣和警、消單位開會，如果設備可以設在鐵塔中下層，評估只拆除鐵塔上層也可行，就只拆除上層鐵塔，如果不可行，就要整座鐵塔拆除重建。

位於新北市萬里區野柳地質公園內的「野柳鐵塔」，1995年興建，因上層鏽蝕嚴重恐倒塌，公所評估拆除上層或整座拆除重建。（圖為萬里區公所提供）

位於新北市萬里區野柳地質公園內的「野柳鐵塔」，1995年興建，因上層鏽蝕嚴重恐倒塌，公所先封閉步道，避免民眾遭池魚之殃。（圖為萬里區公所提供）

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