新瓦屋幸福花藝展 青少年職人體驗揮灑創意與浪漫

新竹縣青少年職涯探索計畫，首場活動舉辦「幸福花藝師」一日婚禮布置體驗。（圖由新竹縣政府提供）

2025/08/03 11:18

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新瓦屋客家文化保存區匯客市藝文設計老師蔣育鳳，帶領青年體驗一日「幸福花藝師」，融合專業教學與設計應用，設置了5款「婚禮主題佈置」及3款「婚禮小物展區」，即日起至9月30日開放參觀，邀請市民朋友來新瓦屋浪漫一夏！

新竹縣政府教育局青年事務科為強化年輕朋友對於職場實務的認識，辦理青少年職涯探索計畫，以「全能職事所」概念出發，首場「幸福花藝師」一日婚禮布置體驗活動，吸引20位年齡15至29歲不等的青少年們參加。

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新瓦屋進駐單位匯客市藝文設計蔣育鳳老師，融合實際主題佈置教學、分享美感養成方法、色彩搭配的原理與應用及花藝設計技巧（修剪、造型、配置），帶學員們深入走進花藝世界，感受色彩、創意與職人精神，揮灑青少年的創意與浪漫。

「幸福花藝師」成果展作品皆是由學員們齊心協力，現地創作完成的大型佈置作品，每區皆獨具特色，有傳統風格、也有創新的花景樣式，雖是一日職人體驗卻有超凡的專業呈現，是青少年們跳脫現實框架，用自己的方式，希望分享給所有到訪者溫暖與幸福。活動詳情可至FB「匯客市藝文設計」粉絲專頁查詢。

新竹縣新瓦屋客家文化保存區匯客市藝文設計老師蔣育鳳，帶領青年體驗一日「幸福花藝師」。（圖由新竹縣政府提供）

「幸福花藝師」一日婚禮布置體驗活動，吸引20位年齡15至29歲不等的青少年們參加。（圖由新竹縣政府提供）

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