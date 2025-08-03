《鬼滅之刃 無限城篇》動漫來襲 「2025誠品動漫祭」搶暑假商機

《鬼滅之刃 無限城篇》動漫狂潮來襲！「2025誠品動漫祭」搶暑假商機。（圖由誠品提供）

2025/08/03 10:47

〔記者張慧雯／台北報導〕由《鬼滅之刃》改編，動畫最終篇《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》預計8月8日登場，誠品搭上動漫狂潮、推出「2025誠品動漫祭」，不僅在全台最長書街「誠品R79」設計最新300米漫畫名場景之路，同時還有逾20款《鬼滅之刃》獨家商品、動漫交響音樂會、電影馬拉松等，搶攻暑假商機。

動漫展甫於7月下旬結束，湧入數十萬動漫狂粉，誠品則串聯全通路自辦動「2025誠品動漫祭」，預計8月1日至9月21日於全台誠品書店、誠品線上與誠品蝦皮商城同步開展，集結台灣具影響力漫畫出版社與25位台灣創作者、精選Netflix熱播動漫《我獨自升級》與《薰香花朵凛然綻放》等破千本全系列漫畫，近20場講座部份場次一開放預約立即秒殺，還有動漫DJ派對、交響音樂會、電影馬拉松及漫迷聚會等活動接續登場。

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誠品也表示，「2025誠品動漫祭」獨家聯名逾20款限定商品，8月1日誠品線上開放預購，8月11日全台誠品書店門市陸續開賣，包括「炭治郎」、「善逸」、「伊之助」等人氣角色不僅躍上炫彩徽章、伸縮卡套及壓克力立牌，就連戰鬥武器「日輪刀」也化身絨毛吊飾，甚至還有娃衣迷你人臺供粉絲收藏縮小版角色服裝。

誠品指出，動漫魅力驚人，此次線上、線下同步開展，展開為期50多天的動漫祭，期待能挹注第三季營收獲利。

大勢動漫《進擊的巨人》驚現誠品書店中友店（圖為合成示意圖）。（圖由誠品提供）

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