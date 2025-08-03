大雨續炸！災防中心警告：10縣市39鄉鎮市區嚴防淹水

國家災害防救科技中心提醒，受到西南氣流影響，基隆市、新北市、台中市等10縣市沿海、河口低窪與易淹水區，須注意強降雨造成的積淹水。（災防中心提供）

2025/08/03 10:35

〔記者黃宜靜／台北報導〕受到0728西南氣流影響，今（3）日仍持續有明顯強降雨，國家災害防救科技中心提醒，基隆市、新北市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣和花蓮縣等10縣市，共39個鄉鎮市區沿海、河口低窪與易淹水區，須注意強降雨造成的積淹水。

災防中心表示，從7月28日至今（3）日上午6時，150小時累積雨量集中於中部、南部山區，其中高雄市茂林區多納林道測站測到2,395毫米；最近12小時累積雨量則集中於西南部，其中台南市南化區測到404毫米。

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災防中心指出，衛星資料發現，花蓮縣萬榮鄉馬鞍溪上游發生500公頃大規模崩塌與20公頃的堰塞湖，將請各相關單位持續監控。另外，目前北港溪、高屏溪、東港溪河川水位達二級警戒，將持續監控水位變化。

災防中心提醒，南部山區目前的岩石及土壤含水量均已達臨界飽和狀態，坡地災害高風險區，包括南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣等6個縣市山區，已達紅色警戒值的山區聚落應盡速撤離，已撤離民眾目前應避免返回原居住地。

至於沿海地區，災防中心則提醒，基隆市、新北市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣和花蓮縣等10縣市，共39個鄉鎮市區，沿海、河口低窪與易淹水區，須注意強降雨造成的積淹水。

災防中心提醒，南部山區目前的岩石及土壤含水量均已達臨界飽和狀態，坡地災害高風險區，包括南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣等6個縣市山區，已達紅色警戒值的山區聚落應盡速撤離。（災防中心提供）

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