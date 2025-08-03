新北暑假「國中小職業試探育樂營」 300梯次6600名額免費體驗

板橋職探中心辦理動力機械職探體驗課程。（圖由教育局提供）

2025/08/03 11:11

〔記者羅國嘉／新北報導〕今（114）年暑假，新北市教育局攜手36所學校，推出歷年最大規模「國中小職業試探育樂營」，共規劃近300梯次課程，提供超過6600個免費名額，讓學生透過動手實作、沉浸體驗，輕鬆認識多元職業領域，啟發未來志趣與潛能。

教育局表示，新北重視「適性發展」，寒暑假整合16所職業試探暨體驗教育中心與20所技術型高中資源，設計豐富課程。今年特別推出「親子職探營隊」，課程緊扣新興產業趨勢，打造「未來科技人才鏈」主題，涵蓋綠領產業、半導體、AI、新能源、航太、無人機、數位科技、機器人、區塊鏈與虛擬貨幣等領域；三重商工開設「車輛檢修與技術學習AI助理」課程，運用ChatGPT輔助車輛故障診斷；鶯歌商工的「AI液晶面板遊戲設計」課程，讓學生結合AI生成技術，創作互動遊戲。

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教育局指出，傳統技藝也能玩出創意。穀保家商的「完美皂型」與「偶黏土逐格動畫設計」營隊，讓學生從了解職群到完成作品；板橋國中職探中心推出「一日店長體驗＆理財智慧王」課程，讓學生同時學習理財與超商實務。

教育局說，自2012年推動職業試探育樂營以來，累計已超過5000場次，持續陪伴孩子在趣味體驗中找到自我方向。參加國中職探營隊還可獲參加證明，納入高中特色招生書面審查加分。2026年寒假預計再推百場職探活動，相關資訊可至「新北市中小學寒暑假育樂營網站」查詢。

五峰職探中心辦理商業類外語（日本）體驗課程。（圖由教育局提供）

穀保家商辦理偶黏土逐格動畫營隊。（圖由教育局提供）

東海高中辦理智慧控制家電體驗營，學生了解家電自動化與感測器設計的實作課程。（圖由教育局提供）

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