為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    用路人請改道！台南23座橋梁預警封閉

    善化區溪美里溪尾72號之36號（福隆尖端科技公司前）農路積水封路。（圖由南市府提供）

    善化區溪美里溪尾72號之36號（福隆尖端科技公司前）農路積水封路。（圖由南市府提供）

    2025/08/03 10:42

    〔記者蔡文居／台南報導〕受到強烈西南氣流及低壓帶影響，台南市連日降下豪大雨， 造成各地多處淹水，昨晚起陸續消退，今天台南平地降雨趨緩，目前未再傳出有積淹水的情形，不過為了安全起見，仍有23座橋梁或過水便橋預警性封閉。

    另外，包括曾文溪防汛道路─西庄交流道至麻豆寮仔廍路段、善化區溪美里溪尾福隆尖端科技公司前農路積水等19處農路、道路封閉，請用路人提早改道避開以上路段位置。

    南市府表示，今天上午，全市橋梁封閉共23處，包括麻豆區：清水橋，新營區：（1）鐵線-1過水便橋（2）鐵線-2過水便橋（3）舊廍過水便橋（4）南興里過水便橋（5）土庫里過水便橋。學甲區：浮水橋。歸仁區：（1）中路橋（2）石安橋。新市區：（1） 崙頂二號橋（2） 南175虎山道路過水橋。南化區：（1）鼓山橋（舊稱：西埔橋）（2）坑口橋。白河區：（1）慈明橋（2）頭前溪橋南86路段（3）六溪里南97過水溪橋（4）市道165線旁善主公廟橋（前後段）（5）仙草里南98慈光橋（6）甘宅橋（7）善偉橋。以上為預警性封閉。另，東山區：東原二號橋為一般性封閉。

    台南各地積淹水已陸續消退，目前未再傳出有積淹水的情形，不過為了安全起見，部分橋梁或過水便橋 仍預警性封閉。（圖由南市府提供）

    台南各地積淹水已陸續消退，目前未再傳出有積淹水的情形，不過為了安全起見，部分橋梁或過水便橋 仍預警性封閉。（圖由南市府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播