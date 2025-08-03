用路人請改道！台南23座橋梁預警封閉

善化區溪美里溪尾72號之36號（福隆尖端科技公司前）農路積水封路。（圖由南市府提供）

2025/08/03 10:42

〔記者蔡文居／台南報導〕受到強烈西南氣流及低壓帶影響，台南市連日降下豪大雨， 造成各地多處淹水，昨晚起陸續消退，今天台南平地降雨趨緩，目前未再傳出有積淹水的情形，不過為了安全起見，仍有23座橋梁或過水便橋預警性封閉。

另外，包括曾文溪防汛道路─西庄交流道至麻豆寮仔廍路段、善化區溪美里溪尾福隆尖端科技公司前農路積水等19處農路、道路封閉，請用路人提早改道避開以上路段位置。

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南市府表示，今天上午，全市橋梁封閉共23處，包括麻豆區：清水橋，新營區：（1）鐵線-1過水便橋（2）鐵線-2過水便橋（3）舊廍過水便橋（4）南興里過水便橋（5）土庫里過水便橋。學甲區：浮水橋。歸仁區：（1）中路橋（2）石安橋。新市區：（1） 崙頂二號橋（2） 南175虎山道路過水橋。南化區：（1）鼓山橋（舊稱：西埔橋）（2）坑口橋。白河區：（1）慈明橋（2）頭前溪橋南86路段（3）六溪里南97過水溪橋（4）市道165線旁善主公廟橋（前後段）（5）仙草里南98慈光橋（6）甘宅橋（7）善偉橋。以上為預警性封閉。另，東山區：東原二號橋為一般性封閉。

台南各地積淹水已陸續消退，目前未再傳出有積淹水的情形，不過為了安全起見，部分橋梁或過水便橋 仍預警性封閉。（圖由南市府提供）

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