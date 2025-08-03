昨一度3小時234亳米狂雨 台南安定今晨水已退

安定區昨日因豪大雨積淹水嚴重，今晨已逐漸消退。（市府提供）

2025/08/03 10:27

〔記者劉婉君／台南報導〕受到強烈西南氣流及低壓帶影響，台南市安定區昨（2）日最大3小時累積雨量高達234毫米，一度水淹及腰，還有長著靠著消防人員以救生艇接送才能就醫。隨著雨勢稍歇，台南市大部分地區昨晚8時起陸續消退，安定區長陳仁偉表示，今早全區已退水。

台南市長黃偉哲今至安定區下洲子抽水站視察，提醒民眾近日天氣仍不穩定，隨時有短延時強降雨發生，盡量避免到山區及水域活動，注意自身安全。他說，這一波強降雨是0728西南氣流及低壓帶的延續，平地及山區都出現驚人的雨量，今日大部分家戶跟道路上的積水已逐步退去，尚有零星的巷道地勢較低窪，需要持續利用抽水機排水，市府團隊將啟動應有的慰助措施幫助民眾。

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台南市水利局表示，500年一次的大豪雨加上田間蓄水，已超過安順寮大排的設計排水量，導致安定部分地區出現淹水災情，除原先部署的4台固定式抽水機及2台移動式抽水機外，昨也緊急調派4台移動式抽水機加入抽水工作，總排水量提升至5.8cms，今日清晨路面積水已逐漸消退。為了改善安定區的防洪量能，相關治洪工程已上網招標，其中，下洲子抽水站2期工程由中央補助2.3億元，排水量達9cms，上游靠近國8的新吉里，也將設置分洪箱涵，由中央補助1.73億元，最大分洪量9cms。

水利局也提醒民眾，可多利用台南市政府官方Line群組、「台南水情即時通APP」，隨時瞭解水情狀況及氣象情資，提早防災、避災。

台南市長黃偉哲（右）前往安定區下洲子抽水站視察。（市府提供）

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