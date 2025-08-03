祭拜觀音20天香灰現3數字 廖大乙︰天地圓滿香

梁姓民眾燒香敬拜觀世音菩薩，其中一炷香第20天仍未斷。（梁姓民眾提供）

2025/08/03 10:20

〔記者陳鳳麗／南投報導〕好神奇！南投縣草屯鎮梁姓民眾家中供奉觀世音菩蕯，他每日上香敬拜，7月15起燒香到今天（8月3日）已是第20天，其中一炷香的香灰均未斷掉，呈現數字有9、6、4的變化。民俗專家廖大乙表示，9、6代表天、地，4是四方，這是神明庇佑的「天地圓滿香」。

草屯鎮梁姓民眾每天上午會到老家神明廳燒香，在供奉觀世音菩薩的香爐插3炷香，7月15日開始，其中1炷香的香灰即不會斷，當時香灰形狀看起來像「9」，而隔日起每天去燒香，原來沒有斷掉的香灰形狀看起來像「4」，接下來香灰仍持續保持不斷，只是有時開起來像「6」，有時又有「9」、「6」的變化，到今天則像「9」也像「4」。

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梁姓民眾表示，觀世音菩薩是母親在世時，從草屯佛光社請回家供奉，至今有3、40年，母親過世後，他接替燒香工作，燒香時只會祈求家人平安。

民俗專家廖大乙表示，梁姓民眾供奉觀世音菩薩有感應其誠心，香灰不斷，呈現的「9、6、4」數字變化，是觀看的角度的變化，但在宗教上，9代表天，是最大的吉數，6代表地，4是東西南北四方，這是「天地圓滿香」，建議梁先生上香時，先為「大公」，祈求風調雨順、國泰民安，接下來再祈求家人出入平安、日日寸進（天天有進步）。

廖大乙也說，香都是用竹子做的，因「竹」的台語諧音「德」、「得」，且竹子一節一節，燒香的人要「有德」、「有節」，並常常反思自己，才能有所得。

以上為民俗說法 僅供參考

梁姓民眾家的香灰第9天未斷，數字像9也像4。（梁姓民眾提供）

草屯鎮梁姓民眾7月15日燒香敬拜觀世音菩薩，香還在燒，香灰伸長。（梁姓民眾提供）

7月15日燒香，其中一炷香的香灰形成「9」的數字。（梁姓民眾提供）

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