竹市導入AI口說平台助攻英語教學 小學生英語、自信雙提升

老師運用大屏互動教學，提升學生口說與聽力能力。（市府提供）

2025/08/03 10:14

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府近年積極推動資訊教育與多元學習，透過打造「竹市親師生英語智慧通」數位平台暨竹市校園智慧通App，並導入統購軟體「Sensay英語AI口說練習平台」，讓各校教師善用科技提升教學效能。其中，東門國小老師藉由將軟體導入課堂教學，讓原本不敢開口的學生勇於嘗試說英文，不但在整體口說分數上有顯著提升，也大大增強孩子們的自信心。

市府表示，Sensay英語AI口說練習平台，幫助學生透過自主練習，針對個人需求反覆練習與修正，真正達到個別化、差異化學習，在友善、安全的環境中發揮潛能。

請繼續往下閱讀...

東門國小教師邱麗珍說，市府提供多元的學習資源，讓學生有更多展現自我學習的機會。傳統英語教學中，班級學生人數多，較弱勢或缺乏自信的孩子常因缺乏個別練習機會，學習進步緩慢。Sensay英語AI口說練習平台提供學生反覆錄音、自我修正的空間，特別是針對口說練習，效果非常顯著。學生不但能即時聽見自己的表現，針對盲點重複練習，老師也能更有餘裕觀察每位學生的學習狀況，適時給予輔導。

她說，原本連英文字母都不熟悉的學生，在經過一段時間練習後，竟驚喜地在聯絡簿上寫下，「我被自己流暢的英文嚇到了！」這樣的轉變，不僅大大提升學生的自信心，也幫助許多原本在英語口說上較為落後的學生，勇敢突破自我。

她指出，整體口試分數顯著提升，許多學生不僅達標，甚至超越預期表現，令人欣喜。其中一名特教班的學生在台上以流暢的英文自信完成報告，贏得全班熱烈掌聲，這樣的成就感不僅屬於學生，也成為老師教學路上最寶貴的肯定。

教育處指出，市府近年來投入大量資源，全面提升校園軟硬體環境，特別重視弱勢與特殊教育學生的需求。教育科技的核心精神，就是讓每個孩子都有機會透過適性工具持續練習、勇敢嘗試，找到適合自己的學習節奏與方法。同仁們將持續支持教師專業發展，積極推廣優質數位教學資源，讓更多學生受益。

教育處表示，東門國小的數位學習推動成果，正是竹市積極發展數位教育、提升學生學習效能的縮影。相信透過數位科技的輔助，學生能走出傳統制式教學框架，實現個性化、差異化學習，尤其對學習落後或缺乏自信的孩子而言，這更是翻轉學習、突破自我的重要契機。若想了解更多「Sensay英語AI口說練習平台」教師使用經驗分享，請至網站查詢（ https://reurl.cc/Nxqxjm ）。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法