「白鹿」颱風生成對台不影響 今明中南部仍防西南季風致災雨

今明受西南季風影響，中南部要持續防致災雨。（資料照）

2025/08/03 09:57

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位於日本東南方的熱帶性低氣壓已於今（3日）上午增強為今年第10號颱風「白鹿」，預估將往東北方移動，對台不會有影響，今明（4日）受西南季風影響，中南部要持續防致災雨。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，受西南季風影響，迎風面中南部維持連日多雨的天氣型態，今明兩天有局部陣雨或雷雨，伴隨大量「致災雨」，其中並有小範圍雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣發生的機率，午後影響的範圍擴大，山區應防範坍方、落石、土石流，低漥他區防淹水。

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背風面東半部影響較小，偶有局部短暫降雨，未降雨時、天氣悶熱。今日各地區氣溫為：北部24至37度、中部24至31度、南部24至31度、東部23至34度。

最新歐洲模式模擬顯示，週二（5日）西南季風減弱，但大氣不穩定，仍有局部較大雨勢，中南部需留意其對災情的影響。週三至下週日（6至10）太平洋高壓影響，各地為晴朗酷熱的「盛夏」，山區午後偶有局部短暫降雨的機率，全臺最高氣溫將升至38度以上，要注意防曬、防中暑。

颱風動態部分，第10號颱風「白鹿」生成將大致尾隨位於日本東方的第9號颱風「柯羅莎」，向東北遠離，兩者對台皆無影響。

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