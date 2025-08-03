國家級警報！ 中南部10縣市慎防「大雷雨」

氣象署針對中南部10縣市發布大雷雨即時訊息。圖為雷達回波圖。（圖擷取自中央氣象署）

2025/08/03 07:34

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今（3日）受到西南氣流影響，各地天氣不穩。氣象署今早分別在6點45分及6點51分發布「大雷雨即時訊息」，警戒範圍涵蓋中南部10縣市，提醒民眾慎防劇烈降雨。氣象署也透過災防告警系統，在6點46分針對屏東縣、台南市、嘉義縣發布「國家級警報」。

氣象署局今早6點45分發布，雷雨編號0643的「大雷雨即時訊息」預計將持續至今早9點45分，請民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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雷雨編號0643的「大雷雨即時訊息」的示警範圍包括 嘉義縣 中埔鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉； 台南市 白河區、東山區、六甲區、大內區、玉井區、楠西區、南化區、左鎮區； 高雄市 大樹區、田寮區、旗山區、美濃區、六龜區、甲仙區、杉林區、內門區、茂林區、桃源區、那瑪夏區； 屏東縣 屏東市、潮州鎮、東港鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、枋寮鄉、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉、佳冬鄉、枋山鄉、三地門鄉、霧台鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉； 台東縣 卑南鄉、太麻里鄉、大武鄉、海端鄉、延平鄉、金峰鄉、達仁鄉。

氣象署局今早6點51分發布雷雨編號0644的「大雷雨即時訊息」預計將持續至今早8點15分。示警範圍包括 台中市 霧峰區； 彰化縣 芬園鄉、員林市、溪湖鎮、田中鎮、大村鄉、埔鹽鄉、埔心鄉、永靖鄉、社頭鄉、二水鄉、北斗鎮、二林鎮、田尾鄉、埤頭鄉、芳苑鄉、大城鄉、竹塘鄉、溪州鄉； 南投縣 南投市、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、水里鄉、信義鄉； 雲林縣 斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、西螺鎮、土庫鎮、北港鎮、古坑鄉、大埤鄉、莿桐鄉、林內鄉、二崙鄉、崙背鄉、褒忠鄉、元長鄉； 嘉義市 東區、西區； 嘉義縣 太保市、大林鎮、民雄鄉、溪口鄉、新港鄉、鹿草鄉、水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、阿里山鄉； 台南市 白河區、後壁區。

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