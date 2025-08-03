為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    國家級警報！ 中南部10縣市慎防「大雷雨」

    氣象署針對中南部10縣市發布大雷雨即時訊息。圖為雷達回波圖。（圖擷取自中央氣象署）

    氣象署針對中南部10縣市發布大雷雨即時訊息。圖為雷達回波圖。（圖擷取自中央氣象署）

    2025/08/03 07:34

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今（3日）受到西南氣流影響，各地天氣不穩。氣象署今早分別在6點45分及6點51分發布「大雷雨即時訊息」，警戒範圍涵蓋中南部10縣市，提醒民眾慎防劇烈降雨。氣象署也透過災防告警系統，在6點46分針對屏東縣、台南市、嘉義縣發布「國家級警報」。

    氣象署局今早6點45分發布，雷雨編號0643的「大雷雨即時訊息」預計將持續至今早9點45分，請民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

    雷雨編號0643的「大雷雨即時訊息」的示警範圍包括嘉義縣中埔鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉；台南市白河區、東山區、六甲區、大內區、玉井區、楠西區、南化區、左鎮區；高雄市大樹區、田寮區、旗山區、美濃區、六龜區、甲仙區、杉林區、內門區、茂林區、桃源區、那瑪夏區；屏東縣屏東市、潮州鎮、東港鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、枋寮鄉、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉、佳冬鄉、枋山鄉、三地門鄉、霧台鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉；台東縣卑南鄉、太麻里鄉、大武鄉、海端鄉、延平鄉、金峰鄉、達仁鄉。

    氣象署局今早6點51分發布雷雨編號0644的「大雷雨即時訊息」預計將持續至今早8點15分。示警範圍包括台中市霧峰區；彰化縣芬園鄉、員林市、溪湖鎮、田中鎮、大村鄉、埔鹽鄉、埔心鄉、永靖鄉、社頭鄉、二水鄉、北斗鎮、二林鎮、田尾鄉、埤頭鄉、芳苑鄉、大城鄉、竹塘鄉、溪州鄉；南投縣南投市、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、水里鄉、信義鄉；雲林縣斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、西螺鎮、土庫鎮、北港鎮、古坑鄉、大埤鄉、莿桐鄉、林內鄉、二崙鄉、崙背鄉、褒忠鄉、元長鄉；嘉義市東區、西區；嘉義縣太保市、大林鎮、民雄鄉、溪口鄉、新港鄉、鹿草鄉、水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、阿里山鄉；台南市白河區、後壁區。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播