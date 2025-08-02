台南淹水迅速退去 治水成效與挑戰並存

安南區培安路晚間積淹水已退。（台南市水利局提供）

2025/08/02 22:59

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市今（2）日受極端降雨襲擊，累積雨量已超過道路側溝與雨水下水道設計容量，造成多處局部積淹水。雖雨勢趨緩後多數地區已退水，但極端氣候帶來的挑戰日益嚴峻，區域治水牽涉多元複雜因素，常陷於「治水成功、治水失敗」政治口水攻防。

鹽水溪排水線（鹽排）及安順寮排水是安南、安定與南科地區主要排水系統。台江流域社群建議市府於鹽排上游台灣歷史博物館東側，興建五號（26公頃）、六號（13公頃）滯洪池，於豪雨時發揮蓄洪功能，降低鹽排水位，有助安南中下游內水順利排出。

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另建議整合南科、安定與安南區滯洪池資源，實施聯合操作機制，提升對短延時強降雨的調適能力。並強化「還地於河」理念與流域治理的公民參與，推動以社區為核心的韌性防災體系。例如曾文溪排水線拓寬後，台江志工通報十二佃地區此次未傳災情，顯示治理具成效。

此次大豪雨中，過去易淹的仁德中華醫事科技大學、德糖路與民安路二段、中正路奇美實業前及永康中山南路砲校前等地點未再傳出積水災情。永康崑山科大前積水約30公分，雨停即退；中正路涵洞經水利局改善後雖局部積水，但未影響通行。

據市府統計，本次積淹水通報共78處，大多於中午前後退水，僅有5處因外水水位高、地勢低窪仍待排除，相關單位正積極處理中。

台南安南區部份路段上午積淹水景況。（記者洪瑞琴攝）

頂新橋附近六塊寮排水正辦理拓寛排水道工程，雖然尚未完工，但完成部份拓寬箱涵已發揮功效，分擔排水量。（記者洪瑞琴攝）

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