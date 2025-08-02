新北公共垃圾桶因亂倒全撤！是否設置意見兩極

新北市道路沿線垃圾桶現已全面取消設置，風景區、老街、夜市、公園等遊客集中區則由各管理單位自行評估設置與維護。（記者黃子暘攝）

2025/08/02 22:53

〔記者黃子暘／新北報導〕街頭是否廣設公共垃圾桶正反意見兩極。新北市研究考核發展委員會去年度調查，對提升生活環境品質不滿意的民眾，以「市容髒亂／亂丟垃圾」為最大宗。環保局說，市區道路沿線已全面取消垃圾桶設置，針對觀光區等人多處，由各管理單位自行評估設置、維護，各單位設置的垃圾桶、資源回收桶現共455個。

台北縣府（現新北市府）2008年起試辦「行人專用垃圾桶示範計畫」，仍不敵缺德人士亂丟造成的髒亂陸續撤除。環保局表示，垃圾桶設置在偏僻處也不易管理維護，基於整體考量、管理效率不再增設，並逐步汰除損壞垃圾桶。

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環保局說，新北2021年起依據「違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則」，針對任意棄置垃圾袋等7類環境衛生污染行為加重處罰，首次違規即罰3600元，最重可罰6000元；另也利用科技執法，去年起導入人工智慧影像辨識技術提升取締效率。

市議員黃淑君指出，板橋運動場等新北5場館每年垃圾處理費逐年增加，去年2400萬元，今年約為2500萬元，與垃圾減量政策目標互相扞格，市府推廣「綠色運動」，仍有民眾會在體育館丟垃圾，垃圾桶設置會衍伸後續問題；現今不鼓勵民眾邊走邊吃，垃圾桶使用率降低，且可能阻礙行人空間，也難落實分類，應是鼓勵民眾把垃圾帶回家分類。

市議員江怡臻說，民眾已養成垃圾不落地、把垃圾帶回家、減少垃圾量等好習慣，若貿然增加公共垃圾桶數量，憂成新髒亂點，也需更多人力維護整潔；垃圾桶設置地點需考量使用者習慣、維護頻率與適宜性，如在熱鬧風景區等地可評估設置；儘管新北提高亂丟垃圾包罰金，但抓違規者不易，環境維持仍有賴民眾共同維護。

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