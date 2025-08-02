南橫逢大雨必斷! 高忠德直指疏濬是無效「假工程」建議這樣做

桃源區南橫公路勤和至復興河床涵管便道遭大雨沖毀路基。（六龜警分局提供）

2025/08/02 23:02

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南橫公路每逢颱風、豪雨即中斷成常態！高雄市議員高忠德在臉書發文，呼籲行政院與交通部正視問題，並強烈建議立即展開南橫西段搶修工程，讓居民恢復正常通行。他直指，僅靠疏濬作業是無效的「假工程」，唯有提升路基、根本改造，才是保護人民的根本之道。

高忠德指出，南橫公路96K至100K路段每逢強降雨便告中斷，長期影響部落交通權益。他建議政府積極務實投入韌性計劃，針對該路段進行「路基抬升10公尺」的工程，不但可縮短施工時間、降低工程經費，更能有效解決河水淤積、土方堆置與長年的路權爭議，達到多重效益。

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對於政府長期以疏濬作為應對之道，高忠德直言「完全無效」。他分享部落多年經驗指出，若面對兩日降雨少則600大至2000毫米，疏濬或清疏完全沒有保護作用，反而產生重大的傷害。而這些無效工程不只浪費納稅人的錢，還讓當地居民背負浪費公帑的罵名。

高忠德呼籲中央「請不要用物質取悅或奴化形同孤島效應的居民，猛刷關心的存在感，沒有必要而且噁心」。他強調部落居民需要的不是慰問品，而是如一般國人一樣的生活權與交通權。他建議，4日起一定要讓南橫公路西段搶修，還給人民自由安全的通行。這才是關鍵，才是德政。

南橫公路道路坍塌路段。（原民會提供）

台20線南橫公路因連日豪雨，不少路段路基坍塌。（公路局提供）

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