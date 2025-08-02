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    南投停工建案工地變黃泥泳池 鄰居怕擋土牆撐不住爆掉

    南投市一處建案工地勒令停工中，近日豪雨積水變成一座黃泥「游泳池」。（民眾提供）

    南投市一處建案工地勒令停工中，近日豪雨積水變成一座黃泥「游泳池」。（民眾提供）

    2025/08/02 22:20

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投市區一處被勒令停工中的建案工地，因連日大雨工地積水變成「黃泥泳池」，滿滿的黃泥水，讓隔壁鄰居心驚膽跳，擔心繼續下大雨，鋼筋或擋土牆撐不住爆掉，左鄰右舍遭殃。南投縣府建設處表示，目前積水不是很深，已要求施工單位做好監測及安全警戒。

    位在南投市民族路一處建案工地，今年2月施工，疑因施工不當影響周邊住戶，還有住家疑因該建案工程導致家中牆壁龜裂、地板磁磚凸起，該建案遭縣府勒令停工。近日因為連日豪大雨，工地不停地進水，已經變成一座黃泥泳池。

    降雨持續，黃土泥水越積越多，也讓周邊住戶看得膽顫心驚，怕鋼筋或擋土牆撐不住坍塌，附近住家都會遭殃。

    今天南投持續下雨，該建案工地的鄰居「挫咧等」，緊盯著工地的變化，發現泥水一直上升，很怕擋土牆承受不了壓力坍塌，池水爆開殃及兩旁及後方住家。

    南投縣府建設處表示，該處建案的損鄰協議尚未完成，工地仍處於勒令停工狀態，目前工地積水還不是很深，已緊急要求廠商務必做好監測，時時注意工地狀況，有需要時必須馬上有因應措施。

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