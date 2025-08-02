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    1年雨量6天下完！屏東縣山區急撤離逾800人

    屏東縣長周春米視察獅子鄉內獅村台電基座鬆動，造成土石滑落情形。（屏東縣政府提供）

    屏東縣長周春米視察獅子鄉內獅村台電基座鬆動，造成土石滑落情形。（屏東縣政府提供）

    2025/08/02 21:59

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣山區自7月28日起至今降雨量已接近2000毫米，幾乎達到一年平均降雨量，至今晚9點已撤離831人，其中271人安置，其餘依親，三地門口社部落因雨勢過大，24小時累積雨量已達626.5毫米，也持續啟動撤離。

    屏東縣長周春米今（2）日前往瑪家佳義部落文健站、泰武佳平分校、春日公所圖書館、春日古華活動中心以及內獅村活動中心，關心安置的部落族人，同時指示縣府團隊強化基礎建設、優化收容中心功能，確保有安置需求時能提供安全完善的環境與服務。

    周春米向族人致意表示，「大家這段時間辛苦了，真的很不好意思，也感謝大家願意配合撤離！」，請鄉親再多忍耐，縣府會持續提供充足物資與安全的生活環境，確認道路安全後，會盡快協助族人返回家園。

    春日鄉士文村撤離人數較多，分散安置於春日文建中心及圖書館，村長楊大業表示，每逢大雨部落聯外道路經常受阻，且部落中有一名80歲長者患有心臟疾病，若道路中斷恐影響緊急送醫路程，盼縣府能向中央爭取更多經費，改善道路安全。

    獅子鄉內獅村，昨（1）日深夜因台電基地台鬆動導致土石滑落，距離民宅僅約3公尺，縣府獲悉後立即聯絡台電緊急處理，並通知基地台旁住戶撤離，周春米今日也特別前往視察，相關處置台電已於上午完成。

    周春米指出，氣象署統計，屏縣山區自7月28日起至今降雨量已接近2000毫米，幾乎達到一年平均降雨量，請山區族人提高警覺。

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