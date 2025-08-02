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    差50公分就滿！台南「大灣水道」再現 下游仁德三爺溪挺住了

    滂沱大雨下，三爺溪水位相當高。（記者吳俊鋒攝）

    滂沱大雨下，三爺溪水位相當高。（記者吳俊鋒攝）

    2025/08/02 21:54

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南今天清晨暴雨，各地陸續傳出災情，尤其1小時就破百毫米的永康，「大灣水道」再現，下游的仁德三爺溪，以往汛期容易溢淹，這次成功挺住，差50公分滿堤，並未帶來水患，市長黃偉哲視察後，認為是河川的整治，加上滯洪池的開闢，都發揮了效益。

    根據氣象觀測資料統計，仁德區在清晨6點半之前，3小時累積降雨量就有142毫米，

    已經很嚇人，上游的永康大灣更是傳出積淹災情，讓三爺溪沿岸居民心驚膽跳。

    仁德區長黃素美表示，半夜時，課室主管、人員就進駐公所，並在地方展開巡查，掌握災情；由於強降雨持續，在較為低窪的萬代橋段，發現三爺溪的水位高度達6米半，早已進入警戒，不敢大意，因此更謹慎以對。

    公所團隊仔細檢查仁德滯洪池的入流狀況，並巡視各抽水機的運作是否順利，全力防災。

    因短延時強降雨，三爺溪、仁德滯洪池的水位都相當高，幾乎裝滿，整天下來，沿岸未傳災情，一切平安。

    大雨同時，公所也展開各道路狀況的查報，危及通行安全的，立刻管制，潭稅陸橋、國道1號旁高速一街，以及台86下方往中正路便道等，都因為有積淹而封閉。

    黃素美說，潭稅陸橋早上8點半就因積水消退而開放，高速一街、往中正路便道的管制，在下午陸續解除，全部恢復正常。

    潭稅橋積淹水，一度封閉。（民眾提供）

    潭稅橋積淹水，一度封閉。（民眾提供）

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