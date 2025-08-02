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    0728西南氣流降雨量出爐! 高雄「這地區」2148毫米 直逼莫拉克紀錄

    0728西南氣流事件降雨累計排名。（氣象署提供）

    0728西南氣流事件降雨累計排名。（氣象署提供）

    2025/08/02 21:22

    〔記者吳亮儀／台北報導〕0728西南氣流事件在中南部釀災，中央氣象署今天（2日）晚間20時30分記者會最新一報指出，從7月28日起累計至今晚，高雄多納林道雨量高達2148毫米，超越凱米颱風的1674毫米紀錄，更直逼莫拉克颱風在阿里山測站創下的2858毫米的紀錄。

    氣象署資深預報員趙竑表示，因應這波西南氣流事件，氣象署首次將累計雨量更新到八天，這期間各地都有降雨，但中南部最明顯，其中高雄多納林道超過2000毫米，整體降雨範圍仍以西南風的區域最多。

    在這起西南氣流事件中，累計雨量前五名的測站依序是高雄多納林道2148毫米、屏東上德文測站1760.5毫米、嘉義茶山的1410.5毫米、台南關山的1298毫米、以及台東達仁林場的919.5毫米。

    趙竑提醒，明天（3日）明天白天又是另一個降雨高峰，雨區會從平地進入山區的位置，而明晚到後天清晨的降雨，跟今、明兩天相比有減弱了，但降雨範圍仍以中南部為主，山區有局部大雨或豪雨，其他地區以午後熱對流的降雨較明顯。

    中南部豪大雨，但北部仍有高溫。（氣象署提供）

    中南部豪大雨，但北部仍有高溫。（氣象署提供）

    未來定量降水預報。（氣象署提供）

    未來定量降水預報。（氣象署提供）

    各地風場狀況。（氣象署提供）

    各地風場狀況。（氣象署提供）

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