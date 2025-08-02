為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    陪父親讀大學 退休藥廠經理林聰耀獲大林模範父親表揚

    林聰耀（左二）偕同妻子接受大林鎮公所模範父親表揚。右二為好人好事代表李哲霖及妻子。（大林鎮公所提供）

    林聰耀（左二）偕同妻子接受大林鎮公所模範父親表揚。右二為好人好事代表李哲霖及妻子。（大林鎮公所提供）

    2025/08/02 21:28

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕73歲退休藥廠經理林聰耀為陪伴曾罹患失智症父親、弘道老人大林志工站創辦人林添發上大學，10多年前提前退休返鄉，陪父親完成大學與碩士文憑，也因父親緣故，林聰耀全家14人關懷獨居老人，他還擔任包括嘉義地檢署榮譽觀護人、林氏宗親會、北回文教藝術基金會、太極拳協會等義工，對孩子的教育不只陪伴，更以生命影響生命，今獲大林鎮公所表揚模範父親，將代表大林鎮接受嘉義縣政府表揚。

    大林鎮公所模範父親暨好人好事表揚活動，今天下午在蓋婭莊園舉行，共表揚27位模範父親，其中林聰耀的父親林添發曾獲2006年模範父親，父子均獲表揚、傳為佳話。

    大林鎮公所表示，林聰耀陪父親讀大學、完成碩士學位圓夢，現任嘉義縣太極拳協會理事長，致力太極拳運動推廣，目前會員逾600人，每年年會都有50多位75歲以上的千歲團表演。

    林聰耀喜好運動，曾帶父親、孩子一起登玉山主峰，帶著孩子泳渡日月潭，培養孩子堅毅和勇氣，對家庭、父母、子女全心照顧，影響孩子跟著父親腳步，全力投入社會服務、造福人群，為模範父親新典範。

    另，平林社區發展協會第四屆理事長李哲霖，熱心社區服務志業，前年帶領平林社區發展協會獲得嘉義縣甲等績優社區表揚，獲衛福部金卓越社區優等獎，今獲表揚好人好事代表。

    大林鎮長許有疆說，父親們除了照顧家庭兒女，行有餘力更不忘樂齡學習，把所學成果用於關懷弱勢，熱心公益，投入志工服務，傳愛大林，感動人心。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播