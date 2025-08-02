陪父親讀大學 退休藥廠經理林聰耀獲大林模範父親表揚

林聰耀（左二）偕同妻子接受大林鎮公所模範父親表揚。右二為好人好事代表李哲霖及妻子。（大林鎮公所提供）

2025/08/02 21:28

〔記者王善嬿／嘉義報導〕73歲退休藥廠經理林聰耀為陪伴曾罹患失智症父親、弘道老人大林志工站創辦人林添發上大學，10多年前提前退休返鄉，陪父親完成大學與碩士文憑，也因父親緣故，林聰耀全家14人關懷獨居老人，他還擔任包括嘉義地檢署榮譽觀護人、林氏宗親會、北回文教藝術基金會、太極拳協會等義工，對孩子的教育不只陪伴，更以生命影響生命，今獲大林鎮公所表揚模範父親，將代表大林鎮接受嘉義縣政府表揚。

大林鎮公所模範父親暨好人好事表揚活動，今天下午在蓋婭莊園舉行，共表揚27位模範父親，其中林聰耀的父親林添發曾獲2006年模範父親，父子均獲表揚、傳為佳話。

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大林鎮公所表示，林聰耀陪父親讀大學、完成碩士學位圓夢，現任嘉義縣太極拳協會理事長，致力太極拳運動推廣，目前會員逾600人，每年年會都有50多位75歲以上的千歲團表演。

林聰耀喜好運動，曾帶父親、孩子一起登玉山主峰，帶著孩子泳渡日月潭，培養孩子堅毅和勇氣，對家庭、父母、子女全心照顧，影響孩子跟著父親腳步，全力投入社會服務、造福人群，為模範父親新典範。

另，平林社區發展協會第四屆理事長李哲霖，熱心社區服務志業，前年帶領平林社區發展協會獲得嘉義縣甲等績優社區表揚，獲衛福部金卓越社區優等獎，今獲表揚好人好事代表。

大林鎮長許有疆說，父親們除了照顧家庭兒女，行有餘力更不忘樂齡學習，把所學成果用於關懷弱勢，熱心公益，投入志工服務，傳愛大林，感動人心。

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