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    高雄8/3停班課！公車採豪雨班表 Youbike停止營運

    高雄市8月3日公共運輸營運狀況。（高雄市交通局提供）

    高雄市8月3日公共運輸營運狀況。（高雄市交通局提供）

    2025/08/02 20:59

    〔記者許麗娟／高雄報導〕受西南氣流挾帶豪雨影響，今晚入夜至明（3）日週日整天高雄市平地及山區恐有致災性降雨，市府宣布明天停班停課，公共運輸受氣候影響，公車採豪雨班表並視各路線狀況停駛，捷運及輕軌拉長班距，渡輪旗鼓、前中航線視天候情況間歇性開航，Youbike則全面停止營運。

    高雄市交通局指出，公車明天營運時段為上午8點至晚上７點，並採豪雨班表行駛，各路線視行經道路狀況停駛；山區及觀光公車路線、公車式小黃全面停駛，乘車前可電洽公車路線業者或至高雄iBus+公車動態系統查詢。

    捷運明日班距白天每15分鐘1班、深夜班距20分鐘1班，視天候情況調整營運模式；輕軌中午12點前班距每20分鐘1班，12點過後另行公告。

    渡輪旗津-鼓山、前鎮-中洲航線正常開航，但視天候狀況隨時調整營運、間歇性開航；棧貳庫-旗津航線全日停航。YouBike全面停止營運，恢復營運時間將視天候情況另行公告。

    此外，路邊停車格暫停收費，開放紅黃線停車至隔日上午6點半止（路口、公車站、消防栓及橋樑除外），同時開放全市305處、9131格臨時停車處所、中都及願景橋供緊急停放至隔日上午6點半止，停車以不影響交通、人車行進及避選樹旁停車為前提。

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