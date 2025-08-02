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    慘！1個月雨量半天下完 台南剩13處淹水未退

    安南區培安路積淹水已退。（南市府提供）

    安南區培安路積淹水已退。（南市府提供）

    2025/08/02 21:13

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市今（2）日凌晨至中午遭遇極端降雨，多處地區積水成災。根據中央氣象署統計，截至晚間7時，安定區累積雨量達395毫米，永康區最大時雨量達103.5毫米。

    水利局統計，全市淹水通報達78處，僅剩13處水位未退，其餘65處已恢復正常。因應災情，全市共啟用5處臨時收容所（安定、楠西、南化、麻豆、東區），安置16人。民政局亦完成15區、34里、共695人疏散撤離作業。

    安定區降雨量超過200年頻率

    今日最劇烈降雨區域在短短半天內，降下逾384.5毫米雨量，等同於一整個月的雨量瞬間傾瀉，雨勢之猛烈、來勢之急，實屬罕見；其中，安定區降雨量甚至超過200年頻率。此外今日降雨量已超過道路側溝、雨水下水道箱涵（約每小時60至70毫米）保護標準，另12小時降雨量亦已超過區域排水保護標準，造成局部積淹水情況，雨勢趨緩後已陸續退水。

    雖有地區因低窪及短時強降雨造成淹水，仍有不少民眾在社群平台分享家中退水迅速的畫面。崑山科大副校長鐘俊顏則分享校內即時影像與網友分享影片，指出三爺溪周邊滯洪池及水利整治工程，已顯著改善過往「逢雨必淹」情況。

    市長黃偉哲一早勘查永康、仁德、安南等地，下午再赴安南區北安路三段與培安路口，掌握退水情況。儘管水勢明顯消退，仍封鎖部分路段以策安全。晚間黃偉哲再次巡視安南區，市議員李中岑陪同。黃偉哲也指示當地公所加強對居民生活需求的關懷，如用餐不便者提供必要協助。

    氣象署預測，今夜至明（3）日白天仍有雷雨及劇烈天氣發生機率，市府提醒提高警覺，並加強戒備。

    台南市長黃偉哲（左2）到安南區勘災。（台南市府提供）

    台南市長黃偉哲（左2）到安南區勘災。（台南市府提供）

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