為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    慘況曝光！彰化連日暴雨 濱海路炸出近20坑洞

    伸港鄉濱海防汛道路被大雨炸出近20個坑洞，縣府緊急修補並放三角錐示警。（縣府提供）

    伸港鄉濱海防汛道路被大雨炸出近20個坑洞，縣府緊急修補並放三角錐示警。（縣府提供）

    2025/08/02 20:42

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣連日大雨，伸港鄉濱海防汛道路被大雨狂炸出近20個坑洞，汽、機車族雨中行經該路段不慎輾過坑洞，造成車輪破損。縣府工務處獲報今天（2日）緊急進場，修補完成約7處，已有放交通錐警示，明天（3日）將視天候持續修補，以維護用路人行車安全。

    緊急修補7處完成

    縣議員賴清美今天發現濱海防汛道路沿線有近20個坑洞，最大的直徑達30公分，由於下雨坑洞積水，完全看不出來坑洞深度，讓用路人行經該路段時心驚膽戰，深怕車輛輾過造成車胎、底盤受損。

    縣府工務處表示，伸港鄉濱海路為通往全興工業區的重要道路，2019年完工啟用迄今，長期重型車輛進出頻繁，部分路段老舊龜裂，加上近期連日降雨，使得部分路基浸水導致承載力降低而產生局部破損。縣府後續會針對破損的位置作路基改善及面層刨封修補。呼籲用路人如果發現道路破洞，請小心慢駛避開破損路面，並通知縣府立即修補。

    伸港鄉濱海防汛道路被大雨炸出坑洞，縣府緊急放三角錐示警。（縣府提供）

    伸港鄉濱海防汛道路被大雨炸出坑洞，縣府緊急放三角錐示警。（縣府提供）

    伸港鄉濱海防汛道路被大雨炸出坑洞，縣府緊急修補並放三角錐示警。（縣府提供）

    伸港鄉濱海防汛道路被大雨炸出坑洞，縣府緊急修補並放三角錐示警。（縣府提供）

    伸港鄉濱海防汛道路放三角錐示警，提升夜間行車安全。（縣府提供）

    伸港鄉濱海防汛道路放三角錐示警，提升夜間行車安全。（縣府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播