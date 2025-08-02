慘況曝光！彰化連日暴雨 濱海路炸出近20坑洞

伸港鄉濱海防汛道路被大雨炸出近20個坑洞，縣府緊急修補並放三角錐示警。（縣府提供）

2025/08/02 20:42

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣連日大雨，伸港鄉濱海防汛道路被大雨狂炸出近20個坑洞，汽、機車族雨中行經該路段不慎輾過坑洞，造成車輪破損。縣府工務處獲報今天（2日）緊急進場，修補完成約7處，已有放交通錐警示，明天（3日）將視天候持續修補，以維護用路人行車安全。

緊急修補7處完成

縣議員賴清美今天發現濱海防汛道路沿線有近20個坑洞，最大的直徑達30公分，由於下雨坑洞積水，完全看不出來坑洞深度，讓用路人行經該路段時心驚膽戰，深怕車輛輾過造成車胎、底盤受損。

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縣府工務處表示，伸港鄉濱海路為通往全興工業區的重要道路，2019年完工啟用迄今，長期重型車輛進出頻繁，部分路段老舊龜裂，加上近期連日降雨，使得部分路基浸水導致承載力降低而產生局部破損。縣府後續會針對破損的位置作路基改善及面層刨封修補。呼籲用路人如果發現道路破洞，請小心慢駛避開破損路面，並通知縣府立即修補。

伸港鄉濱海防汛道路被大雨炸出坑洞，縣府緊急放三角錐示警。（縣府提供）

伸港鄉濱海防汛道路被大雨炸出坑洞，縣府緊急修補並放三角錐示警。（縣府提供）

伸港鄉濱海防汛道路放三角錐示警，提升夜間行車安全。（縣府提供）

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