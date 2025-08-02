這不是特斯拉!三寶駕駛排D檔下車 轎車竟會自動轉彎閃車

銀色轎車車內無人，卻在馬路上滑行，還巧妙閃避等待左轉的車輛，最後撞上分隔島才停下。（圖截自Facebook／FDZNews ft.神大吠理・無奇不有）

2025/08/02 22:31

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕開啟自動駕駛模式嗎？臉書粉專曝光一段驚險影片，一輛銀色轎車車內無人，卻在馬路上緩緩滑行，接著一名女子狂奔追車，最後車輛撞上分隔島才停下。影片一出，網友全看傻直呼「三寶永遠不會讓人失望」。

臉書粉專「FDZNews ft. 神大吠理・無奇不有」昨（1日）貼出一段影片，畫面中一輛銀色轎車打著雙黃燈在左轉道緩緩滑行，後方一輛警車見狀緊急跟上，試圖攔停。不過該車輛疑似無人駕駛，絲毫沒有要煞車的反應，還巧妙地閃避前方等待左轉的車輛，隨後繼續滑行。

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畫面後段可見，一名疑似是駕駛人的女子突然在大馬路上狂奔追車，企圖攔下仍在滑行的轎車。然而車輛最後一路滑行撞上分隔島才停下。原PO也補充說明，事發原因是女車主未將排檔桿換至P檔，也未拉手煞車，便直接下車，導致車輛在D檔狀態下滑行釀禍。

影片一出，網友全都看傻，「一開始以為在對岸，結果警車出現，原來是我們這裡的特產三寶啊，告訴我是哪個縣市，我絕對離他遠遠的」、「三寶永遠不會讓人失望」、「車子在D檔還敢下車，真不知道駕照是怎樣到手的⋯⋯」、「這種白癡都能考到駕照⋯⋯那個駕訓班的教練是收了多少雞腿便當」。

另外，不少人驚訝車輛竟能滑行轉彎還能閃車，「最人性化的車子。會左轉會閃避其它車子」、「車子左轉過去，人竟然從左側跑出來，誰能解釋車子自己左轉是怎麼辦到的？有這麼先進的遙控功能？」、「真的以為有人在開車，竟然能沿著路開，並避開前車，避開路旁車輛」。

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