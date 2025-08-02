在暖暖受到感動 音樂家林少英安德宮獻樂感恩媽祖

音樂家林少英（左4）與黃朧逸（左3）、顏尚勤（左5）到暖暖安德宮獻樂。（記者盧賢秀攝）

2025/08/02 20:29

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市暖暖區發展很早，早期是台北府4堡之1「石碇堡」，也是貨物集散地，在基隆河旁的暖暖安德宮有200多年歷史。音樂家林少英最近來到暖暖，被豐富的自然地景、和文化歷史感動，今天（2日）在安德宮向暖暖媽獻樂《慈悲的跤步》，讓民眾感受到廟宇文化與音樂交融。

暖暖安德宮是當地最早的媽祖廟，創建於1801年，暖暖鄰近基隆河，有舟船運輸便利，當時成為宜蘭、平溪、瑞芳、石碇等地茶葉與大菁染料的輸出集散地，安德宮也成為暖暖的信仰中心，一般稱之為「暖暖媽」。

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音樂家林少英曾多次擔任金曲獎評審，也多次獲得金曲獎，她說，因為機緣巧合來到了暖暖，她與安德宮的頻率相合、受到感動。

林少英說，走逛暖暖，讓她看到暖暖的文史與自然，某天傍晚，她突然想起她去年發表的《慈悲的跤步》音樂，原本創作理念就是感恩媽祖，既然在暖暖受到了感動，於是想在暖暖向媽祖獻上她的音樂。在安德宮主委鄭怡信安排下，今天下午由顏尚勤獻唱、黃朧逸奏笙，讓民眾聽了很感動。

鄭怡信說，這不僅是一場獻樂會，更是一種文化的體驗，現場民眾沉浸在美妙的音樂中，感受廟宇文化與音樂的融合與滿足。

顏尚勤獻唱《慈悲的跤步》。（記者盧賢秀攝）

黃朧逸吹笙獨步國內。（記者盧賢秀攝）

基隆暖暖安德宮有200多年歷史。（記者盧賢秀攝）

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