肆虐中南部7天！西南氣流超詭異持久 上次是1938年重創南部

台南市安定區今天暴雨災情嚴重，居民涉水外出。（記者吳俊鋒攝）

2025/08/02 20:24

〔記者吳亮儀／台北報導〕0728西南氣流事件已經持續一週，預計下週一（4日）降雨才趨緩。氣象專家指出，這波西南氣流事件詭異的是時間實在拖延得很久，時雨量又大所以釀災，應是歷史紀錄；根據中央氣象署資料，上一次西南氣流釀災應在1938年，同樣時段、致災地區差不多。

氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，這波西南氣流事件除了時雨量極大以外，最奇怪的是時間非常長，一般西南氣流事件平均約3到4天就結束，這波西南氣流從7月28日起，預計會持續到本月4日左右，超過一週的時間，應該打破歷史紀錄。

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賈新興表示，這波西南氣流的「成因」是台灣處在大低壓帶內，且七月底接連有3個颱風都在台灣附近，加上太平洋高壓在北邊，所以西南氣流旺盛，但究竟為何會持續這麼久？實在要做更多研究。

根據氣象署紀錄，發生在1938年7月下旬至8月初的豪雨事件，便是西南氣流、鋒面、大低壓帶接力發威，接二連三的豪雨所帶來的總雨量與破壞力，絲毫不輸給颱風的威脅，當時阿里山在7、8月測得的總雨量皆超過了1000毫米，高雄 、新竹、台南、恆春在1938年8月的總雨量，與1897至2019年百年氣候平均值相比，達2倍以上。

根據氣象署紀錄，綜觀1938年夏季豪雨的降雨區域分布情況與災情來看，自1938年7月底低氣壓加深，8月2、3日的鋒面影響，到8月5、6日的低氣壓中心的形成，發現豪雨都落在中、南部地區。其餘區域的降雨量並不多，基隆甚至因雨量稀少，導致後來儲水量不夠，到了9月初必須限時供水。

1938年7月29日至8月1日上午6時天氣圖。（取自中央氣象署官網）

《臺灣日日新報》在1938年7月31日報導高雄、屏東一帶陸續出現河水潰堤、電話線斷路、莊稼遭淹、產業鐵道暫停運作等災情。（取自中央氣象署官網）

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