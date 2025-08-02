中壢仁海宮200週年福醮慶典 廟會市集千人同樂

中壢金身媽從仁海宮起駕遶境到廟會市集處，董事長王介禧（前排左三）與廟方人員合影。（記者黃政嘉攝）

2025/08/02 20:10

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市中壢仁海宮建宮200週年，今起在中華路2段358號處，盛大舉辦「中壢媽～萬民錫福二○○載」祈安五朝福醮慶典系列活動，今晚吸逾千人入場，晚間7點還放起煙火，讓民眾驚呼連連。

中壢媽下午從仁海宮起駕到廟會處「開市」，供信眾拜拜，今、明天，一直到12月底的每週五、六、日傍晚5點至晚上12點，都有廟會美食攤與遊樂設施。

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今天慶典過程都沒下雨，廟方感受到媽祖庇蔭，仁海宮供奉的金身媽祖，今午2點廟方司儀先向媽祖祈求活動舉行順利後，中壢媽便從宮裡起駕到宮外邊上轎，下午4點團拜上香、獻花果等，連同17組陣頭、廟方、信眾從仁海宮一同繞境到廟會活動處，沿途有信眾虔誠雙手合十參拜，或拿手機拍照，在紅壇安座時，因金媽祖達80公斤重，廟方集結10餘人之力，才緩緩將金媽祖從神轎安座到紅壇，請媽祖為地方祈求風調雨順、國泰民安。

仁海宮醮務局執行長黃連應表示，中壢媽200週年非常有意義，12月13至17日舉行福醮慶典儀式重頭戲，屆時廟會市集處將設5大醮壇，主壇聖母壇達6層樓高，浩大壯觀，還有北帝、觀音、福德、天師壇，仁海宮也會做相關法事，祈求國泰民安，消災解厄。

仁海宮董事長王介禧感謝泰豐輪胎提供近3萬坪土地作此次廟會慶祝活動，規劃1千個汽車停車格、2千個機車停車格，攤商約4百攤，也會邀請地方弱勢單位至廟會吃喝玩樂，未來市集有盈餘將捐出做公益。

中壢仁海宮建宮200週年，今起在中華路二段三五八號處，舉辦祈安五朝福醮慶典系列活動，現場廟會美食攤與遊樂設施，讓民眾同樂。（記者黃政嘉攝）

中壢仁海宮金媽祖達80公斤重，廟方集結十餘人之力，才將金媽祖從神轎安座到紅壇。（記者黃政嘉攝）

中壢媽連同多組陣頭、廟方、信眾，從仁海宮一同繞境到廟會活動地。（記者黃政嘉攝）

現場廟會美食攤與遊樂設施，讓民眾同樂。（記者黃政嘉攝）

中壢仁海宮金媽祖達80公斤重，廟方集結十餘人之力，才將金媽祖從神轎安座到紅壇。（記者黃政嘉攝）

中壢媽連同多組陣頭、廟方、信眾，從仁海宮一同繞境到廟會活動地。（記者黃政嘉攝）

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