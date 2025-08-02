閏六月限時1個月 出嫁女兒要送豬腳麵線給爸媽原因曝光

民俗有「父母逢閏年減壽」的說法，出嫁女兒需準備豬腳麵線為父母補運。（楊登嵙提供）

2025/08/02 19:54

〔記者蔡淑媛／台中報導〕2025年遇到農曆閏六月，民俗有「父母逢閏年減壽」的說法，出嫁女兒需準備豬腳麵線為父母補運。命理師楊登嵙今表示，「呷麵線添福壽、呷豬腳增勇健」，祈求父母長壽，免於災難降臨，要注意的是，今年閏六月落在國曆7月25日至8月22日，添壽的時機不可晚於閏月結束前。

台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙說，傳統習俗認為，嫁出去的女兒如潑出去的水，孝順公婆是應該的；而回家照顧爸媽則是多出來的，而閏月也是多出來的月份，所以應由已婚的女兒帶豬腳麵線回家幫父母添壽。

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楊登嵙指出，父母若都健在，豬腳須準備一前、一後腳，或是兩隻前腳；父母剩一方健在，則準備前腳一隻即可；若父母吃素，可以用素豬腳、豬腳造型的鳳梨酥或果凍；吃麵線時禁忌從中咬斷。

楊登嵙說，現代人生活忙碌，不一定要整支豬腳，市面有很多已經切好、切開的德式豬腳、滷豬腳都可以，不管是送豬腳、紅包、金子，趁著閏年為父母添壽時回家團聚，能見到孩子，父母親應該都會很開心。

「孤鸞年」不能結婚是無稽之談

針對民間流傳「孤鸞年」、「寡宿年」、「閏月」不能結婚，楊登嵙認為，結婚是人生大事，這種說法是無稽之談，民俗認為，農曆七月（鬼月）不宜訂婚、結婚、嫁娶，若在農曆六月及「閏六月」就可以。

楊登嵙說，只要農民曆上是訂婚、結婚、嫁娶的吉日，再考慮到兩位新人及雙方主婚人，不可對其刑、沖、尅、害；所以在「孤鸞年」、「寡宿年」、「閏月」是可以訂婚、結婚、嫁娶。

今年閏六月落在國曆7月25日至8月22日。（記者蔡淑媛攝）

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