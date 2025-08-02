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    阿里山國家森林遊樂區8/3休園

    阿里山國家森林遊樂區8/3休園。（資料照）

    阿里山國家森林遊樂區8/3休園。（資料照）

    2025/08/02 19:37

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣政府公告8月3日停止上班、停止上課，並列為土石流及大規模崩塌警戒區，林業及自然保育署嘉義分署表示，明天雨量預測已達停班停課標準，因此阿里山國家森林遊樂區持續休園。

    林業署嘉義分署表示，依據中央氣象署預報，山區預估仍有百毫米降雨情形，阿里山公路仍有落石、坍方、倒木發生，提醒民眾避免進入山區活動，應隨時注意天氣及路況最新資訊，維護自身安全。

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