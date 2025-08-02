12縣市豪雨特報 !高雄、屏東「紫爆」超大豪雨

氣象署對12縣市發布豪雨特報，其中高雄市山區與屏東縣山區「紫爆」。（擷取自氣象署網站）

2025/08/02 20:02

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕氣象署今晚對12縣市發布豪雨特報，其中，高雄市山區與屏東縣山區「紫爆」超大豪雨、高雄市平地與台南市大豪雨；氣象署晚間也對台南市、高雄市、屏東縣與台東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間到晚上9點30分。

超大豪雨地區：高雄市（山區）、屏東縣（山區）。

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大豪雨地區：高雄市（平地）、台南市。

豪雨地區：雲林縣、嘉義縣、台東縣。

大雨地區：苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、澎湖縣。

氣象署說，西南風影響，易有短延時強降雨，今晚至明日高雄縣山區及屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨發生，台南市地區及高雄市地區有局部豪雨或大豪雨，雲林縣地區、嘉義縣地區、屏東縣地區及台東縣山區有局部大雨或豪雨，苗栗地區、中部地區、臺東地區及澎湖有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水，民眾應避免進入山區及河川活動。

氣象署晚間7點半也對台南、高雄、屏東以及台東發布大雷雨即時訊息，持續時間到晚上9點30分。

氣象署晚間7點半也對台南、高雄、屏東以及台東發布大雷雨即時訊息，持續時間到晚上9點30分。（擷取自氣象署網站）

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