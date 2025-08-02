北門二重港水閘門未開釀災 里長痛罵政府爛！真相是這樣…

就是這座北門二重港小排水閘門新建工程，今晨未開水門造成社區積淹水，引發文山里里長砲轟。（公所提供）

2025/08/02 19:01

〔記者楊金城／台南報導〕台南今晨（2日）大雨成災，北門區文山里二重港聚落積淹水，里長李英信上午9點直播痛罵新水閘門沒開，造成庄內淹水，還要百姓自己來開水門，痛罵說：「政府真的爛」，說什麼防災。台南市水利局指出，北門區今晨3小時累積降雨突破100毫米，清晨4、5點文山里二重港小排遇滿潮才會關閉防潮水閘門，且閘門電力設備尚未完工，致使二重港庄內的內水積蓄，導致社區出現積淹水情形，上午9點外水水位降低，北門公所緊急派員手動開啟閘門後，半小時即庄內退水。

李英信氣憤說，水門還要民眾自己來開，這個水閘門工程做那麼久，放二重港淹水，乾脆敲掉；影片在threads上引起民眾留言爭論，李英信事後情緒平復後，低調不回應。

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二重港小排排入鹽源大排，台南市水利局指出，為解決二重港社區地勢低窪、易遭海水倒灌的感潮問題，市府辦理應急工程，新建二重港小排防潮閘門與排水路改善，目前工程尚在進行中，且未能即時開啟閘門，導致今早社區積淹水，隨後雨勢減緩、開啟水門後，上午9時30分已完全退水。

北門區公所說，今晨雨勢大，當時正漲潮，如果開啟水閘門，反而倒灌造成二重港更嚴重積淹水，當時庄內積淹水約5公分，到了上午9點外水降低，公所通知水門管理廠商派人緊急開啟閘門，里長已先抵達，直播影片中的人其實就是水門管理人員，水利局第一時間也向中央申請抽水機組支援，加速社區積水消退。

水利局指出，未來將視天候穩定，儘速推動二重港小排水門工程進度，提升二重港社區整體防洪能力，減少積淹水風險。

台南北門區文山里二重港聚落今早積淹水。（民眾提供）

二重港庄內在開啟水閘門並調來抽水機後，積水已消退。（民眾提供）

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